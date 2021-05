Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megelégelte a félrevezető alkalmazásneveket, így szigorítja a Play áruházra vonatkozó szabályokat.","shortLead":"A Google megelégelte a félrevezető alkalmazásneveket, így szigorítja a Play áruházra vonatkozó szabályokat.","id":"20210503_play_aruhaz_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792b2527-5a73-457d-94ff-75392ab8a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_play_aruhaz_android","timestamp":"2021. május. 03. 20:08","title":"Változás jön a Play áruházban, de ennek minden androidos örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere, amelyik mesterséges intelligencia támogatásával, a beszéd alapján kiszűrheti azokat, akik megfertőződtek a koronavírussal.","shortLead":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere...","id":"20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ee119-59ea-45b9-ba37-806238ed6d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","timestamp":"2021. május. 04. 08:03","title":"Csak számoljon el 70-ig, és kiderül, covidos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","shortLead":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","id":"20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45e624-3dbc-46bb-9bae-221ff5183bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. május. 04. 11:15","title":"A Red Hot Chili Peppers 140 millió dollárért adja el dalainak jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","shortLead":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","id":"20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dcf2d9-5052-48cd-813c-26bfda10ee4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","timestamp":"2021. május. 03. 11:21","title":"Lengyel tuningot kapott a Ferrari 812 Superfast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek.","shortLead":"Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek.","id":"20210504_Megszuletett_a_dontes_iden_is_elmarad_a_FEZEN","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dea626-cddd-457d-ac4f-a2fcca791abc","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Megszuletett_a_dontes_iden_is_elmarad_a_FEZEN","timestamp":"2021. május. 04. 16:13","title":"Megszületett a döntés, idén is elmarad a FEZEN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is eladja.","shortLead":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is...","id":"20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e7887-619a-4af0-8c88-0da2dd407c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","timestamp":"2021. május. 03. 15:05","title":"Nem bír a Facebookkal és a Google-lal a Verizon, inkább kiszáll a médiaiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453e9e4c-1ea0-4c99-ae7e-81739fc53acf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság végsebessége messze meghaladja a 300 km/h-t. ","shortLead":"Az újdonság végsebessége messze meghaladja a 300 km/h-t. ","id":"20210504_720_loeros_lett_az_uj_porsche_panamera_turbo_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=453e9e4c-1ea0-4c99-ae7e-81739fc53acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05af22bb-18a6-4756-806a-bf4a760725ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_720_loeros_lett_az_uj_porsche_panamera_turbo_s","timestamp":"2021. május. 04. 07:59","title":"720 lóerős lett az új Porsche Panamera Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c67df7-6923-4056-8766-0c65c3585471","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak orvosra volt szükség a Salt Lake Cityből Honoluluba tartó gépen.","shortLead":"Egyszer csak orvosra volt szükség a Salt Lake Cityből Honoluluba tartó gépen.","id":"20210504_29_hetes_terhesen_egy_repulogepen_szult_egy_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c67df7-6923-4056-8766-0c65c3585471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadea6f9-e25e-4905-83b1-04f4759a9bbd","keywords":null,"link":"/elet/20210504_29_hetes_terhesen_egy_repulogepen_szult_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 04. 09:35","title":"29 hetes terhesen, egy repülőgépen szült egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]