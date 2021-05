Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Te is apa vagy? Rád várunk!","shortLead":"Te is apa vagy? Rád várunk!","id":"20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67756e-3162-4009-808e-37ff022ef37c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","timestamp":"2021. május. 04. 12:30","title":"Attól még, hogy szülő vagy, maradj önmagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94dcbcf-36f5-45d7-86f6-e2c66c147854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ügylet egyik főszereplője az egyik leggazdagabb magyar.","shortLead":"Az ügylet egyik főszereplője az egyik leggazdagabb magyar.","id":"202117_computrend_kesz_kincsestar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94dcbcf-36f5-45d7-86f6-e2c66c147854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e9f8f7-07c0-4e71-85f6-b6526ae4bb22","keywords":null,"link":"/360/202117_computrend_kesz_kincsestar","timestamp":"2021. május. 04. 12:00","title":"Állami megbízásokon hízó szoftvercégek fúziója készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7c9cd-6977-427f-809f-f79d2dcf2a57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipari vezető szerint a jelenlegi áraik duplájába kerülhetnek rövidesen a hagyományos motorú kisebb autók. ","shortLead":"Az autóipari vezető szerint a jelenlegi áraik duplájába kerülhetnek rövidesen a hagyományos motorú kisebb autók. ","id":"20210504_Elmondta_a_Renault_vezere_hogy_miert_lesznek_nagyon_dragak_a_kisebb_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e7c9cd-6977-427f-809f-f79d2dcf2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1beb89-c431-4928-b43c-b7bc9fc761f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Elmondta_a_Renault_vezere_hogy_miert_lesznek_nagyon_dragak_a_kisebb_autok","timestamp":"2021. május. 04. 09:56","title":"A Renault vezére attól fél, hogy az új előírások miatt megduplázódna a kisautók ára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkét év után ellenzékbe kerülhet a miniszterelnök vezette Likud.","shortLead":"Tizenkét év után ellenzékbe kerülhet a miniszterelnök vezette Likud.","id":"20210505_Hatarido_Netanjahu_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67506f49-cd69-4762-bdd3-432c0947393b","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_Hatarido_Netanjahu_kormany","timestamp":"2021. május. 05. 07:27","title":"Lejárt a határidő, Netanjahu nem tudott kormányt alakítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül a légkörhöz. A szakemberek szerint azonban nem biztos, hogy minden darabja elég majd.","shortLead":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül...","id":"20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe722ca1-912e-4b62-8103-9d4513777c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","timestamp":"2021. május. 04. 10:42","title":"Tudósok attól félnek, lakott területen is becsapódhatnak a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030cea3e-b56b-45ba-b8a2-7d675dd5752e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az étterem rajongói búcsút mondhatnak a sült kacsának vagy a disznóhólyagnak.","shortLead":"Az étterem rajongói búcsút mondhatnak a sült kacsának vagy a disznóhólyagnak.","id":"20210504_Husmentes_menu_Eleven_Madison_Park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030cea3e-b56b-45ba-b8a2-7d675dd5752e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e5732b-0a49-4778-becd-afbe61ba28c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210504_Husmentes_menu_Eleven_Madison_Park","timestamp":"2021. május. 04. 11:46","title":"Teljesen húsmentes menüre áll át a világ egyik legjobb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","shortLead":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","id":"20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185752a4-efea-4b7a-8449-3a7f671b6c46","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","timestamp":"2021. május. 04. 12:55","title":"Egy másik villát is vettek Mészáros Lőrincék a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","shortLead":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","id":"20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d93d3-bd35-4e71-bf00-baee1a498bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 03. 12:17","title":"Müller: 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]