Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fcebaae9-5eac-41bc-93c3-9b823f3f4671","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Maldív-szigetek közelében értek \"földet\" a hordozó el nem égett részei.","shortLead":"A Maldív-szigetek közelében értek \"földet\" a hordozó el nem égett részei.","id":"20210509_kinai_raketa_maldiv_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcebaae9-5eac-41bc-93c3-9b823f3f4671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a54c0b-00ab-4588-9f1b-39179af7071f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_kinai_raketa_maldiv_szigetek","timestamp":"2021. május. 09. 08:36","title":"Az Indiai-óceánba csapódtak az elszabadult kínai rakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","shortLead":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","id":"20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e251968-3576-48b7-92ab-e0d5080cb1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","timestamp":"2021. május. 10. 17:56","title":"79 évesen meghalt Michel Fourniret, a leghíresebb francia sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","shortLead":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","id":"20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7772c4-0cd6-43b9-8931-ec9e45937fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","timestamp":"2021. május. 10. 19:03","title":"Elkészült a világ legjobb Tetrisze, mindig a legjobb alakzat jön benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","shortLead":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","id":"20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0ac1-5129-48e3-a87f-49c74f69532e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 09. 09:55","title":"Kásler: Elkezdődött az oltások védőhatásának vizsgálata, május végén lehet először eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","shortLead":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","id":"20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa283aa-80e9-4501-9e49-afdd449f1446","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","timestamp":"2021. május. 09. 14:37","title":"Van egy dal, amit Elton John soha többé nem akar elénekelni a turnéja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","shortLead":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","id":"20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e04bec-d0e4-4290-ae5d-df748da6f416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","timestamp":"2021. május. 09. 20:57","title":"Nincs kivétel, mindenkitől kérik a védettségi igazolványt a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","shortLead":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","id":"20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a9c036-7976-4618-9a0e-1bb36c1f7127","keywords":null,"link":"/elet/20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","timestamp":"2021. május. 09. 15:14","title":"Az Egyesült Királyságban törvénybe foglalják, hogy a gerinces állatoknak érzelmeik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]