[{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint mindannyian a tököli rabkórházban. Csakhogy a hvg.hu információja szerint az áldozatok között van a 2008-as pécsi kézigránátos gyilkosság miatt elítélt egyik férfi is, aki néhány éve azzal került be a hírekbe, hogy a sopronkőhidai fegyházban illegálisan készített videóit tette fel a netre. Két, egymástól független forrás is megerősítette lapunknak, hogy ő nem Tökölön, hanem egy budapesti kórházban halt meg. Ez úgy lehetséges, hogy amikor már beteg volt, büntetése félbeszakítását engedélyezte a börtön parancsnoka. Éppen ezért szerettük volna megtudni, hogy egészségügyi okokból hány büntetés-félbeszakítást engedélyeztek idén a börtönökben, ám ezt az adatot a BVOP nem árulja el.","shortLead":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás...","id":"20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a70c-9f0c-4c77-82d5-a41be0946527","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","timestamp":"2021. május. 10. 11:45","title":"Covid a magyar börtönökben: Koronavírusban halt meg a sopronkőhidai fegyházból videózó rab is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04ed51-c407-464c-8e4c-2004d877f55a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kis SQ2-essel minden korábbinál dinamikusabb vezetési élményben lehet részünk.","shortLead":"Ezzel a kis SQ2-essel minden korábbinál dinamikusabb vezetési élményben lehet részünk.","id":"20210511_350_loero_mar_eleg_lesz_az_audi_legkisebb_divatterepjarojaba_sq2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e04ed51-c407-464c-8e4c-2004d877f55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a9dbda-bd02-4b22-9873-4a3166a4eae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_350_loero_mar_eleg_lesz_az_audi_legkisebb_divatterepjarojaba_sq2","timestamp":"2021. május. 11. 06:41","title":"350 lóerő már elég lesz az Audi legkisebb divatterepjárójába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico Einaudi zenéje, aki az egyik legtöbbet streamelt klasszikus művész a világon, noha dalai nehezen sorolhatók a klasszikus zene kategóriába. Rajongói között szép számmal akadnak fiatalok is, első magyarországi fellépését pedig rögtön duplázni kellett, annyian voltak rá kíváncsiak. Szinte biztos, hogy ön is hallott már egy-két Einaudi-dalt, talán csak nem tud róla. ","shortLead":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico...","id":"20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c8eac-42dd-45e4-af4f-1deff25b41b8","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","timestamp":"2021. május. 09. 17:00","title":"Nem jelölhette az akadémia, pedig két Oscar-díjas filmért is nagyon sokat tett Ludovico Einaudi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a","c_author":"BI - NR","category":"kultura","description":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","shortLead":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","id":"20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9be40c-aa76-44f2-889d-f7fc2ae0979b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2021. május. 10. 12:04","title":"Kiss Tibi ötven éve teszi a dolgát – itt vannak a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff251737-a3a6-4963-b99d-f0026b1bae0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

","shortLead":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

