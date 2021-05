Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","shortLead":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","id":"20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39c470-a923-461f-9aef-2976dd3e973f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 17. 14:19","title":"Itt az újabb koronavírus-vakcina, ez is hatásosnak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","shortLead":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","id":"20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b6e3cb-9f09-4d38-a980-324482bc2026","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","timestamp":"2021. május. 17. 13:14","title":"Kamu koronavírus elleni szer forgalmazóját bírságolta meg a GVH 117,8 millió forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","shortLead":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","id":"20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5645ea-cffa-43d0-b904-5e45a414c70a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","timestamp":"2021. május. 17. 17:39","title":"Böröcz nem tartja elképzelhetetlennek, hogy változtassanak az általa benyújtott új lakástörvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9","c_author":"Electrolux","category":"brandcontent","description":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év trendjeiről, és arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gyártókat a környezettudatosság fontossága. Az Electrolux a pandémia alatt még inkább ráfeküdt az online vásárlásra, és ott tartunk, hogy lassan tényleg fölösleges elmennünk a boltokba, hogy elképzelhessük az új sütőnket a konyhánkban. ","shortLead":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év...","id":"20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee94cd-6784-4f06-8759-9c077768f901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","timestamp":"2021. május. 18. 20:10","title":"A tavalyi évünk a főzésről és a takarításról szólt otthon, a vasalást bezzeg hanyagoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt férfit vettek őrizetbe.","shortLead":"Öt férfit vettek őrizetbe.","id":"20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97938594-5d69-4297-8f99-7a7c852aa490","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Félbehagyták a katalizátorlopást Tatabányán, mire visszamentek a tolvajok a rendőrök is ott voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erről kikérnék a falubeliek véleményét is.



","shortLead":"Erről kikérnék a falubeliek véleményét is.



","id":"20210517_Utcat_neveznenek_el_Torocsik_Marirol_Velemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c7a9f-9bc5-4183-b646-01fc2319f9e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Utcat_neveznenek_el_Torocsik_Marirol_Velemben","timestamp":"2021. május. 17. 09:12","title":"Utcát neveznének el Törőcsik Mariról Velemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e99164e-86f7-43f4-b4b6-00f46141b311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbították az opciós szerződést a gyártókkal, idén novemberig, illetve jövő májusig vásárolhatja meg a járműveket a BKK “megfelelő pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén\".\r

\r

","shortLead":"Meghosszabbították az opciós szerződést a gyártókkal, idén novemberig, illetve jövő májusig vásárolhatja meg...","id":"20210517_bkk_cafvillamos_solarisskoda_troli_beszerzes_opcios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e99164e-86f7-43f4-b4b6-00f46141b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77add93c-ca65-40e4-b469-fd99bc800485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_bkk_cafvillamos_solarisskoda_troli_beszerzes_opcios","timestamp":"2021. május. 17. 15:40","title":"99 újabb villamos és troli jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hátralevő 11 szakaszon szeretne még jó eredményeket elérni, rendkívül motivált, és még jobban szeretné meglepni az embereket a második és harmadik héten.","shortLead":"A hátralevő 11 szakaszon szeretne még jó eredményeket elérni, rendkívül motivált, és még jobban szeretné meglepni...","id":"20210518_valter_attila_giro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353f7fa-6020-4eae-9823-db7339ebe48e","keywords":null,"link":"/sport/20210518_valter_attila_giro","timestamp":"2021. május. 18. 20:59","title":"Valter: Most már a mezőnyben is tudják, ki vagyok, megjegyezték a nevem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]