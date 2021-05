Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","shortLead":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","id":"20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513ca8c2-fc16-4ed1-818e-b0acf5079367","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 18. 09:33","title":"Hamarosan útnak indítják az önvezető hajót, amely több mint 5000 kilométert tesz meg teljesen egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","shortLead":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","id":"20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f34d0a-48e9-4722-8711-245ecbd40ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 18. 19:35","title":"Az elnökhelyettesét indítja az MSZP a csepeli előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","shortLead":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","id":"20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f46d9-6137-4bb0-a8d4-c827c3df2ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","timestamp":"2021. május. 17. 21:22","title":"Putyin pártja már csak 15 százalékon áll Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","shortLead":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","id":"20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a736a0c1-e1dc-445e-a0fc-2199988f50a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","timestamp":"2021. május. 17. 07:15","title":"A BMW a teljesen új 2-es kupéval indítja a hetet, íme a 6 hengeres sportmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket – jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter.","shortLead":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig...","id":"20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0881da-7e08-4af1-a65e-6337c2ccc74f","keywords":null,"link":"/elet/20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","timestamp":"2021. május. 17. 11:20","title":"Ottalvós Erzsébet-táborok is lesznek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új vámrendszert dolgozna ki a brit kormány, kérdés, mit szól ehhez Brüsszel.","shortLead":"Új vámrendszert dolgozna ki a brit kormány, kérdés, mit szól ehhez Brüsszel.","id":"20210518_Brexitutohatas_London_egyoldaluan_felfuggesztheti_az_eszakir_megallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13556d6f-76bc-43f3-a70b-5a012bc0e44c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_Brexitutohatas_London_egyoldaluan_felfuggesztheti_az_eszakir_megallapodast","timestamp":"2021. május. 18. 19:16","title":"Brexit-utóhatás: London egyoldalúan felfüggesztheti az északír megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","shortLead":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","id":"20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33418d82-cc1b-400d-99dc-6f225558a8f4","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","timestamp":"2021. május. 18. 10:24","title":"Egykor leszbikusként pózolt a Tatu énekese, most Putyin pártjának a színeiben indul a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]