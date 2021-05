Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","shortLead":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","id":"20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd61bb0d-4c4f-47b2-a461-e38cfecb551f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","timestamp":"2021. május. 21. 11:32","title":"Politikailag abszolút nem korrekt a Brabus 800 lóerős új Mercedes divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról, akinek nincsen védettségi igazolása.","shortLead":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról...","id":"20210521_romania_magyarorszag_beutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c88d1a-7ea8-4347-9872-62b753cff4f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_romania_magyarorszag_beutazas","timestamp":"2021. május. 21. 17:33","title":"Zöld kategóriába sorolta Magyarországot Románia, szabad a beutazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"HVG","category":"360","description":"A százmilliárdos által gründolt alapítvány eddig a határon túlra koncentrált, most a fociról elhíresült Felcsúton indít ökölvívóklubot.","shortLead":"A százmilliárdos által gründolt alapítvány eddig a határon túlra koncentrált, most a fociról elhíresült Felcsúton indít...","id":"202120_felcsuti_okolvivo_sportklub_meszaros_fohadiszallasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a10f0c-953a-448b-b301-08995a86f90f","keywords":null,"link":"/360/202120_felcsuti_okolvivo_sportklub_meszaros_fohadiszallasan","timestamp":"2021. május. 21. 10:00","title":"Ilyen a boksz: Mészárosék is beindítják a pofonofont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené az Alkotmánybíróság felszólítását.","shortLead":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené...","id":"20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556b3d7-7e7a-44c8-84e3-7d3ede6cb82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 21. 19:30","title":"Munka törvénykönyve: ellenzékiek végeznék el a kormány feladatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték az ellenzék közösen induló pártjai, hogy segítsék az előválasztás megszervezését.","shortLead":"Létrehozták az Országos Előválasztási Bizottságot, és a 2019-es budapesti előválasztások szervezőit is felkérték...","id":"20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429d81df-f0ee-4255-b5b9-efe61ded9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Megalakitotta_az_ellenzek_a_testuletet_amely_az_elovalasztast_szervezi","timestamp":"2021. május. 20. 17:06","title":"Megalakította az előválasztást szervező testületet az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","shortLead":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","id":"20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a116-4c0a-498f-8f78-f0aa153c7006","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","timestamp":"2021. május. 21. 08:07","title":"Kína 200 ezer adag Sinopharmot adományozott Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]