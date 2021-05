Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta, nem tekinti magát az ellenzék részének.","shortLead":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta...","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341ee599-eeb7-4e2e-8287-74a73d0d7f9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","timestamp":"2021. május. 26. 07:31","title":"Kizárták Mirkóczki Ádám polgármestert az egri ellenzéki egyesület elnökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó szerint, amikor az „áldozatok” szükségességéről beszélt.","shortLead":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó...","id":"20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff3304a-e2f3-43b9-b6c1-749609e1ed68","keywords":null,"link":"/sport/20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","timestamp":"2021. május. 24. 15:30","title":"A járvánnyal küzdő Japánban kiakadtak, mert a NOB elnöke azt mondta, az olimpia „áldozatokat” követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","shortLead":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","id":"20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3561ed63-e19d-4cd1-b4d7-b1325348daaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","timestamp":"2021. május. 25. 09:58","title":"Már nem kötelező a maszkviselés a MÁV, a HÉV és a Volánbusz peronjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is kórházban volt.","shortLead":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is...","id":"20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05efc4-86f3-4487-992f-d5fd18ac6495","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","timestamp":"2021. május. 25. 15:51","title":"Amerikai hírszerzés: Vuhani tudósok koronavírus-szerű tünetekkel kerültek kórházba a járvány elszabadulása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire jellemző, hogy a kisebbségekkel szemben másképp viselkednek a rendőrök.","shortLead":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire...","id":"20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cfd772-f145-49fa-892f-50ac6f96b65d","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Az EU-ban is rendőri diszkrimináció sújtja a kisebbséghez tartozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink befolyásolják a jelenünket. Szavainkkal lezárhatjuk a múltunkat, de a benne rejlő erő a felszín alatt megállíthatatlanul hömpölyög tovább. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi szabályozzuk ezt az áramlást, vagy az irányít minket. ","shortLead":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink...","id":"20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b27bdf-7eca-4c91-8714-c36d174dfbfa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","timestamp":"2021. május. 24. 19:30","title":"A szabadság egyik formája: negatív mintáink újraírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi elnöke.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi...","id":"20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e8f31-0855-4477-9db2-c34fac5fda41","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","timestamp":"2021. május. 24. 20:16","title":"Meghalt Max Mosley, a FIA egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]