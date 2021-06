Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje körüli kapcsolatrendszerét, erősítendő pozícióit Törökországgal szemben.","shortLead":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje...","id":"202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c66a733-dc8f-4b0d-9aef-a06183bc4674","keywords":null,"link":"/360/202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","timestamp":"2021. június. 19. 16:00","title":"Diplomáciai offenzívával szorítanák sarokba a törököket a földgázra is hajtó görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak civil aláírásgyűjtők, hanem müncheni politikusok is azt kérik, hogy az Allianz Arena színeivel üzenjenek Magyarországra.","shortLead":"Nem csak civil aláírásgyűjtők, hanem müncheni politikusok is azt kérik, hogy az Allianz Arena színeivel üzenjenek...","id":"20210619_munchen_stadion_szivarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100c2c50-e354-4440-b920-98710a09dce8","keywords":null,"link":"/elet/20210619_munchen_stadion_szivarvany","timestamp":"2021. június. 19. 21:26","title":"A müncheni városi tanács minden frakciója azt kéri, legyen szivárványszínű a stadion a német-magyar meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot hozhatnak létre a mérnökök.","shortLead":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot...","id":"20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e865be-e051-4846-8964-942840b9ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","timestamp":"2021. június. 21. 10:33","title":"Magyar siker a világűrben: jól dolgozik az asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák Der Standard szerint cseppet sem mellékes, hogy szivárványszínbe öltözik-e a müncheni Allianz Aréna szerdán a magyar és a német csapat találkozója előtt. Münchenben közben már a magyar szurkolók érkezése miatt aggódnak. ","shortLead":"Az osztrák Der Standard szerint cseppet sem mellékes, hogy szivárványszínbe öltözik-e a müncheni Allianz Aréna szerdán...","id":"20210621_Der_Standard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb15d3-7b84-423f-8093-f07bae9e2119","keywords":null,"link":"/360/20210621_Der_Standard","timestamp":"2021. június. 21. 09:00","title":"Der Standard: Feladja a leckét az UEFA-nak a szivárványszínű stadion ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099","c_author":"","category":"sport","description":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","shortLead":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","id":"20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294ed72-680b-4faa-bbed-0cbcf4bd0c89","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","timestamp":"2021. június. 20. 08:12","title":"Szalai Ádámot kórházba kellett szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen csekély az esély. A továbbjutás azonban akkor kerül csak kilométeres távolba, ha a németek szombaton diadalmaskodni tudnak a portugálok fölött. Esélylatolgatás a szombati magyar-francia mérkőzés előtt. ","shortLead":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen...","id":"20210619_magyar_francia_beharangozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b74a5f-51d5-4fa7-8f5b-1e6b63a930af","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_magyar_francia_beharangozo","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Egy cél lehet a franciák ellen: boldoggá tenni a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szigetország lakóinak többsége nem ért egyet a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozások enyhítésével.","shortLead":"A szigetország lakóinak többsége nem ért egyet a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozások enyhítésével.","id":"20210620_Tartanak_az_olimpiatol_a_japanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a21635f-0e6c-4b89-92e1-444ce73687ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Tartanak_az_olimpiatol_a_japanok","timestamp":"2021. június. 20. 14:22","title":"Tartanak az olimpiától a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]