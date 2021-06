Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb az első készülék az iPhone 12-höz képest.","shortLead":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb...","id":"20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b1960-0dfa-4f19-b3de-2b7ac79f1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","timestamp":"2021. június. 28. 14:03","title":"Videó: összemérték az első iPhone és az iPhone 12 sebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac731c37-9e04-457f-b72b-00d763c7f298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kabinetiroda szerint nem tartják nyilván, kinek mennyit fizettek.","shortLead":"A Kabinetiroda szerint nem tartják nyilván, kinek mennyit fizettek.","id":"20210628_oltas_kampany_rogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac731c37-9e04-457f-b72b-00d763c7f298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5b13b-ae78-4fa4-9038-be04169d4d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_kampany_rogan","timestamp":"2021. június. 28. 11:25","title":"Fizettek a celebeknek „Az oltás életet ment!” kampányért, de nem árulják el Rogánék, mennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","shortLead":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","id":"20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230b72e2-d1dd-4cae-8b32-ae38475c7b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","timestamp":"2021. június. 29. 09:53","title":"Béka smoothie, rántott tehéntőgy – megnyílt az undorító ételek múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de a kormány nem volt hajlandó változtatni a konstrukción. Jelenleg 30 ezer vállalat és 1 millió magánszemély nem törleszt, ők rosszabbul fognak járni – ismeri el a hvg.hu-nak adott interjúban Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, akit arról is kérdeztünk, mennyivel drágulhatnak a hitelek, miért nem éri meg banki pénztárosnak menni, és mi kell ahhoz, hogy egy bank veszteséges legyen.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de...","id":"20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2825e63-6f18-4eb8-bf6c-d55438bbe04d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","timestamp":"2021. június. 29. 11:20","title":"Bankszövetség: A kormány tudja, hogy kockázatos, mégis ragaszkodik a hitelmoratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül megnőtt a nagy címletű bankjegyek iránti kereslet.","shortLead":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül...","id":"202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8b00c-dd56-4eda-8ed1-2eb6763ed742","keywords":null,"link":"/360/202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","timestamp":"2021. június. 28. 15:00","title":"Hordták haza a készpénzt a magyarok a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7071976-dee3-4264-860f-c2798d049150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tanulmány is arra jutott, hogy az iPhone 12-esek bezavarhatnak a szívritmus-szabályozók működésébe, ha túl közel vannak hozzá. Az Apple ezért a bajt megelőzendő adott ki egy listát, hogy mikkel érdemes óvatosan bánni.","shortLead":"Két tanulmány is arra jutott, hogy az iPhone 12-esek bezavarhatnak a szívritmus-szabályozók működésébe, ha túl közel...","id":"20210628_apple_iphone_ipad_airpods_szivritmus_szabalyozo_pacemaker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7071976-dee3-4264-860f-c2798d049150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7a15d8-8323-433d-b7b3-e8bcc2826bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_ipad_airpods_szivritmus_szabalyozo_pacemaker","timestamp":"2021. június. 28. 10:34","title":"Kiadott egy listát az Apple, ezeket az eszközöket kell távol tartani a pacemakerektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden elkötelezettségéről biztosítja Izraelt. Kiestek a franciák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden...","id":"20210629_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc554d35-1d42-488d-8e2b-a9d107f35ec4","keywords":null,"link":"/360/20210629_Radar360","timestamp":"2021. június. 29. 08:00","title":"Radar360: A plakátok Karácsonynak üzennek, Szijjártó a homofóbtörvény ellenzőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz szerint a kirekesztő eszméket valló embereknek a magyar közéletben csak politikai múltjuk, de jövőjük nem lehet.","shortLead":"A Mazsihisz szerint a kirekesztő eszméket valló embereknek a magyar közéletben csak politikai múltjuk, de jövőjük nem...","id":"20210628_mazsihisz_biro_laszlo_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164c429-bd8d-42c2-8d59-d5907fe249f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_mazsihisz_biro_laszlo_jobbik","timestamp":"2021. június. 28. 15:19","title":"Tiltakozik a Mazsihisz a judapestező Bíró László indítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]