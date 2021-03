Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég 170 embert igazoltattak egy budapesti pláza konditermében, mindannyian szabályszerűen edzettek, mert igazolni tudták, hogy versenysportolók. Ezt a kiskaput több olyan sportklub is kihasználja, ahol egyébként jellemzően hobbisportolók edzenek. A Magyar Antidopping Csoport munkatársai elméletileg bárhol és bármikor ellenőrizhetnék a \"kamu\" versenysportolókat is, amiből a klubbal együttműködő szövetségek jöhetnek ki rosszul.","shortLead":"Nemrég 170 embert igazoltattak egy budapesti pláza konditermében, mindannyian szabályszerűen edzettek, mert igazolni...","id":"20210330_Barmikor_ellenorizhetnek_a_doppingellenorok_a_jarvany_miatt_versenysportolova_valt_hobbisportolokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a5cb20-a598-4a98-96c9-fe5701120765","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Barmikor_ellenorizhetnek_a_doppingellenorok_a_jarvany_miatt_versenysportolova_valt_hobbisportolokat","timestamp":"2021. március. 30. 06:40","title":"Bármikor ellenőrizhetnék a doppingellenőrök a járvány miatt versenysportolóvá vált hobbisportolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de most ismét feltűnést keltett, miután néhány hete jelent meg a világ egyik leggazdagabb emberének könyve: Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát? ","shortLead":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de...","id":"202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669bb0d6-3cbd-4d11-b0bc-53f5c4f82031","keywords":null,"link":"/360/202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","timestamp":"2021. március. 30. 12:00","title":"Sok száz mini atomerőmű nyílhat, egyre több országot érdekel a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","shortLead":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","id":"20210329_eladas_europai_gyar_Honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a88f1e-7586-4242-916d-76e1a4e0c84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_eladas_europai_gyar_Honda","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Eladta egyetlen európai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6b635-9048-46d0-ada5-27567d4bebeb","keywords":null,"link":"/360/20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 29. 08:00","title":"Radar360: Nyár elejétől lehet EU-s vakcinaútlevél, kiszabadult az Ever Given","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön elindított, vakcinaregisztráció ellenőrzésére szolgáló kormányzati tájékoztató oldal sokáig szinte elérhetetlen volt.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön...","id":"20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6a3a4-7ba6-4f94-b778-4b51bd30b672","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","timestamp":"2021. március. 29. 08:33","title":"Hiánypótló weboldalt készített a Kétfarkú Kutya Párt a kormányzati tájékoztató oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül...","id":"20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d3e00-6235-4712-aed0-4df00f39fcac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","timestamp":"2021. március. 29. 18:12","title":"Halálra gázolt egy gyalogost, majd a hazájába menekült egy lengyel sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","shortLead":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","id":"20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b444fda9-1032-4c9c-9930-41bb1180dd73","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","timestamp":"2021. március. 29. 09:41","title":"Meghalt Barack Obama mostoha nagymamája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","shortLead":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","id":"20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7065af8a-4c9d-42a7-9b7c-212ab9eaebfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","timestamp":"2021. március. 30. 06:19","title":"Tűzvész miatt lezárták a Mount Rushmore környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]