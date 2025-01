Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja az alvásminőséget.","shortLead":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja...","id":"20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1.jpg","index":0,"item":"87e82eb9-a70c-47b6-829d-85f18092024b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","timestamp":"2025. január. 07. 08:03","title":"Rosszul alszik? Ez az 5 perces módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219d6440-032d-4064-b25f-f574e7aed462","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 4,77 méter hosszú Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A 4,77 méter hosszú Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20250106_bearaztak-a-vadonatuj-hatalmas-vw-t-a-7-szemelyes-tayront","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219d6440-032d-4064-b25f-f574e7aed462.jpg","index":0,"item":"71e1239b-f942-4f56-a848-ebb04efa0766","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_bearaztak-a-vadonatuj-hatalmas-vw-t-a-7-szemelyes-tayront","timestamp":"2025. január. 06. 06:41","title":"Beárazták a vadonatúj hatalmas VW-t, a 7 személyes Tayront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit nem tud az út részleteiről, de megpróbáltuk kiszámolni, mennyibe kerülhet egy ilyen téli vakáció.","shortLead":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit...","id":"20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113.jpg","index":0,"item":"69cf1429-3f57-412a-a162-a2767f8208b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 18:47","title":"Mennyit költhet el Orbán Viktor az indiai családi útra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el emlegetni az ájurvédával, az indiai hagyományos orvoslással. Az ígéret, hogy az ájurvéda nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és az egyensúly helyreállításával gondoskodik az egészség megőrzéséről, vonzónak tűnik a nyugati világban is. Az Indiában több ezer évre visszatekintő gyógyászati rendszer ígéreteit ugyanakkor nem igazolja vissza a tudomány. ","shortLead":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el...","id":"20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01.jpg","index":0,"item":"bc8f16cb-885c-4476-9283-5b3d0f6609ee","keywords":null,"link":"/elet/20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","timestamp":"2025. január. 06. 17:00","title":"Mit tud az ájurvédikus gyógyítás, hogy ilyen sokan hisznek benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kilencszeresére nőtt a számuk 2020 óta. ","shortLead":"Kilencszeresére nőtt a számuk 2020 óta. ","id":"20250106_villanyautok-szama-nott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0.jpg","index":0,"item":"053fe0a1-0ba8-42cc-a69b-2b38c25988af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_villanyautok-szama-nott","timestamp":"2025. január. 06. 15:14","title":"Már több, mint 70 ezer villanyautó van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna a székében, de Tarr helyteleníti Gulyás Gergely miniszter és államtitkára egyházi szerepvállalását is, mert az “beleszólás” az egyház ügyeibe.","shortLead":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna...","id":"20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39.jpg","index":0,"item":"408a2493-5143-446e-b13e-ed2981bf2a20","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","timestamp":"2025. január. 05. 13:43","title":"Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke: a Református Egyház zsinata oszlassa fel magát, válasszanak új vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül. Valahogy mindig sikerül átevickélni ezeken az időszakokon, de továbbra sem megoldott kérdés a hatékony vízgazdálkodás, pedig a vízre mindenkinek szüksége van. Ezt világszerte már jó pár innovatív cég felismerte. Némelyik jó eséllyel hamarosan kiemelt befektetési célponttá válhat.","shortLead":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül...","id":"20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1.jpg","index":0,"item":"a8e27b7d-adb8-482d-90b3-d5ab69fc52bc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","timestamp":"2025. január. 06. 15:17","title":"Univerzális oldóanyag a víz, de rengeteg pénzt is tud termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó képessége. ","shortLead":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó...","id":"20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"74a580fe-fb57-40cf-8b08-5211df88b5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","timestamp":"2025. január. 06. 13:03","title":"Valós időben olvassa a gondolatokat egy új kínai chip, amit az agyba kell beültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]