[{"available":true,"c_guid":"2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nálunk tilos a használata.","shortLead":"Nálunk tilos a használata.","id":"20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5.jpg","index":0,"item":"14d40fb4-330b-4dd3-9c33-7525a8c2aa79","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Szöges gumival kaptak el egy autóst Miskolcnál a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá az iszlám köztársaság törvényei.","shortLead":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá...","id":"20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd.jpg","index":0,"item":"3ecf5f2d-d3ae-4333-a549-30ff539f967a","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","timestamp":"2025. január. 06. 16:18","title":"Irán megfenyegetett egy holland parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet a kozmetikai termékek használóinak. A piacra lépésre azonban egyelőre várni kell.","shortLead":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet...","id":"20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f.jpg","index":0,"item":"edd5f0a3-5f56-4027-8cc0-0a02b0282364","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 16:03","title":"5 perc alatt megmondja a L'Oréal gépe, hogyan reagálhat a bőre a kozmetikumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","shortLead":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","id":"20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"7e1e284e-d508-45ac-98aa-e675bc2735cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","timestamp":"2025. január. 08. 07:44","title":"Vége a januári tavasznak, újra hideg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","shortLead":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","id":"20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"7ede8872-0619-4fc5-8c68-df242c5eee1b","keywords":null,"link":"/sport/20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","timestamp":"2025. január. 07. 14:39","title":"Arne Slot: Kétlem, hogy Szoboszlai pályára tudna lépni a következő meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316c5499-a288-4f80-85f2-2cbf8de2d34e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Náluk e-Sigur néven fut.","shortLead":"Náluk e-Sigur néven fut.","id":"20250107_romanok-is-kiepitettek-a-sajat-Veda-rendszeruket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/316c5499-a288-4f80-85f2-2cbf8de2d34e.jpg","index":0,"item":"5c240d33-dc9e-47f3-a7d4-ebaa54926547","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_romanok-is-kiepitettek-a-sajat-Veda-rendszeruket","timestamp":"2025. január. 07. 07:38","title":"A rengeteg gyorshajtás és baleset miatt a románok is kiépítik a saját Véda-rendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Herbert Kickl kisebb kormánypártként számít az előző koalíciót vezető Osztrák Néppártra.","shortLead":"Herbert Kickl kisebb kormánypártként számít az előző koalíciót vezető Osztrák Néppártra.","id":"20250107_ausztria-herbert-kickl-ovp-fpo-koalicios-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80.jpg","index":0,"item":"d3497e0c-a6ed-4ea9-813f-81a0ee90bfeb","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_ausztria-herbert-kickl-ovp-fpo-koalicios-targyalas","timestamp":"2025. január. 07. 18:50","title":"Koalíciós tárgyalásokra hívja az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt vezetője az eddigi jobbközép kormánypártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került embereket.","shortLead":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került...","id":"20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021.jpg","index":0,"item":"7efdc4a7-e570-4222-9426-c0fea9ea6cb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","timestamp":"2025. január. 07. 11:33","title":"Árvízriasztás miatt állt le két repülőtér az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]