Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például a League of Legends fejlesztője, a Riot Games.","shortLead":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például...","id":"20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab.jpg","index":0,"item":"c88b7b58-0b94-4747-8159-81ed64ef5750","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","timestamp":"2025. január. 08. 15:03","title":"Kínai katonai vállalatnak minősítette Amerika a világ egyik legjelentősebb videójáték-cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban a készpénz mint fizikai létező odaadása okozott stresszt, most már a digitális fizetést követő értesítő.","shortLead":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban...","id":"20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013.jpg","index":0,"item":"70dc159a-f68f-446e-bdb9-6a0f14ec762f","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","timestamp":"2025. január. 09. 12:15","title":"Fájdalmas, amikor becsippan a kártyás fizetésről értesítő SMS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai...","id":"20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55.jpg","index":0,"item":"2bddd8f7-7b63-4095-aa2a-bd03e0970686","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:22","title":"Karácsony Gergely egy drMáriás-képpel búcsúzott David Pressmantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fca1749-fdba-4e81-b36f-6b55c4bdb94e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Lars Lokke Rasmussen úgy látja, nincs külpolitikai válság.","shortLead":"Lars Lokke Rasmussen úgy látja, nincs külpolitikai válság.","id":"20250108_gronland-dania-lars-lokke-rasmussen-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fca1749-fdba-4e81-b36f-6b55c4bdb94e.jpg","index":0,"item":"320fe633-3bbe-402c-bd8b-4f1022e70f80","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_gronland-dania-lars-lokke-rasmussen-donald-trump","timestamp":"2025. január. 08. 16:42","title":"A dán külügyminiszter szerint nincs ok a pánikra Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce681f41-99f3-4ba6-a2ae-df4f3e4d07ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint azért mennek zsoldosok az országba, hogy a népet terror alatt tartsák. Mindeközben az ellenzék vezetőjének a vejét elrabolták Caracasban.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint azért mennek zsoldosok az országba, hogy a népet terror alatt tartsák. Mindeközben...","id":"20250108_maduro-amerikai-ukrajnai-zsoldos-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce681f41-99f3-4ba6-a2ae-df4f3e4d07ab.jpg","index":0,"item":"8d09b540-ccc5-4360-992b-5012eed59451","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_maduro-amerikai-ukrajnai-zsoldos-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 08. 10:15","title":"Maduro: Amerikai és ukrajnai zsoldosokat tartóztattak le Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","shortLead":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","id":"20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"33a9684a-10c9-4c5a-bdb4-378e184667a3","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","timestamp":"2025. január. 08. 11:28","title":"Díjat alapítottak Hadas Kriszta emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás az élet legtöbb területére hatással van: a gazdaságtól az emberek környezetén át egészen az alvási szokásokig sok mindent érinthet. Azonban az egyre melegebb napoknak olyan társadalmi hatásai is vannak, amelyekről ritkábban esik szó. Ilyen a hőmérséklet-növekedés és a termékenység kapcsolata is.","shortLead":"A klímaváltozás az élet legtöbb területére hatással van: a gazdaságtól az emberek környezetén át egészen az alvási...","id":"20250109_klimavaltozas-eghajlatvaltozas-homerseklet-novekedes-terhesseg-termekenyseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"e98cc1a6-ef11-43b9-997c-6f900e7a8c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_klimavaltozas-eghajlatvaltozas-homerseklet-novekedes-terhesseg-termekenyseg-hatasok","timestamp":"2025. január. 09. 20:03","title":"A terhességekre is súlyos hatással lesz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs szerint a Tisza Párt elnöke ki akarja őket oktatni ellenzékiségből.","shortLead":"Szabó Szabolcs szerint a Tisza Párt elnöke ki akarja őket oktatni ellenzékiségből.","id":"20250109_magyar-peter-frakciok-pluszpenz-szabo-szabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173.jpg","index":0,"item":"96ae8eb8-6d1a-4e95-9321-7a6d9c44d73e","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_magyar-peter-frakciok-pluszpenz-szabo-szabolcs","timestamp":"2025. január. 09. 14:29","title":"„A Tisza igenis milliárdos nagyságrendben jut közpénzhez” – Magyar Péterrel vitatkozik a momentumos képviselő a parlamenti frakciók pluszjuttatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]