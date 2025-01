Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával jól keresett.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606.jpg","index":0,"item":"30517daa-baab-4da3-ade9-7958e9099193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","timestamp":"2025. január. 16. 12:59","title":"Gulyás Gergely miniszter szerint a Fidesznél minimális munkával nagy pénzeket lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","shortLead":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","id":"20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5.jpg","index":0,"item":"776692e1-18f4-4734-92ef-50df1222de34","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","timestamp":"2025. január. 17. 10:36","title":"Börtönt kértek a három fiatalra, akik miatt leégett a Ráday utcai kollégium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","shortLead":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","id":"20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241.jpg","index":0,"item":"003df27f-cfc7-4457-81d8-8c5145d3c049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","timestamp":"2025. január. 16. 20:03","title":"CapibaraZero: már bárki megépítheti magának a készüléket, amivel nyomasztóan egyszerű feltörni szinte bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","shortLead":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","id":"20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa.jpg","index":0,"item":"7fa8d2bc-a6a3-4940-bdf4-a9bb42848633","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","timestamp":"2025. január. 16. 10:12","title":"Médiapiaci szaklapot indítanak a Telex és a G7 tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06cfa3f-c393-43af-8984-0d75abfbf312","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy az elnök nagy kedvelője az üdítőnek, kapcsolata korántsem volt felhőtlen az elmúlt években a céggel. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy az elnök nagy kedvelője az üdítőnek, kapcsolata korántsem volt felhőtlen az elmúlt években...","id":"20250115_trump-coca-cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06cfa3f-c393-43af-8984-0d75abfbf312.jpg","index":0,"item":"f52281dc-c6f8-4b9c-8514-650841d42e1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_trump-coca-cola","timestamp":"2025. január. 15. 12:34","title":"A Coca-Cola vezérigazgatója adta át Trumpnak a beiktatási emlékkóláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"Mi a szólásszabadság, hol húzódnak a határai, és mikortól beszélhetünk cenzúráról?","shortLead":"Mi a szólásszabadság, hol húzódnak a határai, és mikortól beszélhetünk cenzúráról?","id":"20250116_hvg-polyak-gabor-a-hazudozas-es-a-gyulolkodes-szabadsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"c952a091-c4d8-47ca-913a-f27e8d8bd73b","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-polyak-gabor-a-hazudozas-es-a-gyulolkodes-szabadsaga","timestamp":"2025. január. 16. 08:30","title":"Polyák Gábor: A hazudozás és a gyűlölködés szabadsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","shortLead":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","id":"20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"bff85ef0-9ee1-46cc-9ea6-3f4f1a90755a","keywords":null,"link":"/360/20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","timestamp":"2025. január. 16. 07:30","title":"The New York Times-vendégkommentár: Amerikának nem szabad az orbáni utat követnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az FPÖ és az európai politika viszonya, Donald Trump hatalomra kerülése és az AfD világképe a világsajtó fókuszában. Válogatásunk.","shortLead":"Az FPÖ és az európai politika viszonya, Donald Trump hatalomra kerülése és az AfD világképe a világsajtó fókuszában...","id":"20250116_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"0e205ae3-4291-44c9-8886-44e7bb8ab5f5","keywords":null,"link":"/360/20250116_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 16. 11:24","title":"Nemzetközi lapszemle: Vége a szélsőjobboldali populisták elleni tűzfalnak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]