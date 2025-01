Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","shortLead":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","id":"20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26.jpg","index":0,"item":"ae1e5ec9-ee88-4248-9e17-c35047996efe","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 14. 15:24","title":"Lassúsága és szakszerűtlensége miatt többször is figyelmeztették Szerbiában a Budapest–Belgrád-vasútvonal kínai kivitelezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744ec0d4-cf28-4ad3-80af-8639ccfd6978","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A macisajtos táblára sem figyelt. ","shortLead":"A macisajtos táblára sem figyelt. ","id":"20250114_hazszamokat-nezte-trolibusznak-hajtott-futar-Zugloban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744ec0d4-cf28-4ad3-80af-8639ccfd6978.jpg","index":0,"item":"e317fff2-d114-43aa-be1c-ec656d9c953e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_hazszamokat-nezte-trolibusznak-hajtott-futar-Zugloban-video","timestamp":"2025. január. 14. 14:28","title":"A házszámokat nézte, trolibusznak hajtott egy futár Zuglóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító italnak jelentős pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul tényleg akkor a leginkább, ha reggel fogyasztja. ","shortLead":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító...","id":"20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"faed0f22-0fcb-4f36-9ca2-5f01b33d60d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","timestamp":"2025. január. 14. 08:03","title":"Megvizsgáltak 40 000 embert, és kiderült: nem mindegy, hogy mikor issza meg az ember a kávét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","id":"20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"01fd6dba-2f7c-44d6-a5d7-f17bf752ecc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","timestamp":"2025. január. 14. 14:19","title":"Elismerte az izraeli védelmi miniszter, hogy végig ő akadályozta a túszalku megkötését a Hamásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","shortLead":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","id":"20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886.jpg","index":0,"item":"9e82f04d-0f90-4400-83ac-b2fee5286dee","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. január. 13. 19:26","title":"Olaf Scholz szerint nem lehet 5 százalékra növelni a védelmi kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 31-gyel távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta jelenlegi elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Január 31-gyel távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta jelenlegi elnök-vezérigazgatója.","id":"20250113_Magyar-Posta-Nagy-Marton-Lang-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c6bde43f-f191-45b5-98bb-af4946e1a8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Magyar-Posta-Nagy-Marton-Lang-Geza","timestamp":"2025. január. 13. 16:17","title":"Nagy Márton bejelentette, hogy kit jelöl a Magyar Posta új vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló is.","shortLead":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló...","id":"20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"fe1c7a88-aef6-43ca-9a71-baf541159dd7","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 13. 16:15","title":"Jó helyismerettel lehet igazán jó befektetés egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8c356f-246e-4cbe-b553-42cb1ad4a24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányos, pontatlan és rossz műszaki megoldásokat tartalmaz az a terv, amit a Városliget autómentesítésére készíttetett az állami projektcég – legalábbis a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint. Ezért nem járulnak hozzá a megvalósításhoz, ami blokkolhatja az egész kivitelezést – írja a Népszava.","shortLead":"Hiányos, pontatlan és rossz műszaki megoldásokat tartalmaz az a terv, amit a Városliget autómentesítésére készíttetett...","id":"20250114_Elkeszult-az-automentes-Varosliget-terve-de-a-BKK-nem-bolint-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8c356f-246e-4cbe-b553-42cb1ad4a24a.jpg","index":0,"item":"6f1aa111-3775-41ed-8af2-847ea7884844","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_Elkeszult-az-automentes-Varosliget-terve-de-a-BKK-nem-bolint-ra","timestamp":"2025. január. 14. 08:21","title":"Elkészült az autómentes Városliget terve, de a BKK nem bólint rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]