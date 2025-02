Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a keret 20 százalékát adná vissza az embereknek, míg a több ezer közhivatalnok elbocsátása árán megspórolt összeg másik 20 százalékából az államadósságot finanszírozná.","shortLead":"Az elnök a keret 20 százalékát adná vissza az embereknek, míg a több ezer közhivatalnok elbocsátása árán megspórolt...","id":"20250220_osztalek-usa-doge-kormanyzati-hatekonysag-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"b9a1e055-fb06-4e38-8560-4d905cf3a9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_osztalek-usa-doge-kormanyzati-hatekonysag-trump-musk","timestamp":"2025. február. 20. 13:56","title":"Elosztogatná Trump azt a pénzt, amit a Musk-féle hivatal megspórol a költségvetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ab4b2f-1924-4007-9422-9affc1593a46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Unió az orosz-amerikai tárgyalások alatt sem áll le Ukrajna támogatásával.","shortLead":"Az Európai Unió az orosz-amerikai tárgyalások alatt sem áll le Ukrajna támogatásával.","id":"20250218_europai-unio-ukrajna-katonai-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ab4b2f-1924-4007-9422-9affc1593a46.jpg","index":0,"item":"3bff66db-b75a-48df-9e03-6c8c66ba1624","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_europai-unio-ukrajna-katonai-segely","timestamp":"2025. február. 18. 21:47","title":"Az EU 6 milliárd eurós katonai segélycsomagot küldene Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97a30f-878f-4da3-bfe1-9f0834731481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este tíz óra után néhány perccel lehetett érezni.","shortLead":"Este tíz óra után néhány perccel lehetett érezni.","id":"20250220_foldrenges-per-foldmozgas-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df97a30f-878f-4da3-bfe1-9f0834731481.jpg","index":0,"item":"5687f3c8-e684-4062-a178-38b3b5726f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_foldrenges-per-foldmozgas-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. február. 20. 05:19","title":"Most Pér térségében rengett a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők voltak a palesztin szervezet legfiatalabb túszai. ","shortLead":"Ők voltak a palesztin szervezet legfiatalabb túszai. ","id":"20250218_A-Hamasz-hamarosan-atadja-negy-tusz-koztuk-ket-gyermek-holttestet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"5c91971c-833e-443c-ad35-c128ff071652","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_A-Hamasz-hamarosan-atadja-negy-tusz-koztuk-ket-gyermek-holttestet","timestamp":"2025. február. 18. 19:19","title":"A Hamász átadja négy túsz, köztük két gyermek holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is lőttek, igazságos döntetlen született. ","shortLead":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is...","id":"20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465.jpg","index":0,"item":"a664987a-f4c4-4234-9c60-1e0880c5757b","keywords":null,"link":"/sport/20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 23:08","title":"Hat gól esett az Aston Villa–Liverpoolon, de ebből kettőt elvettek les miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is helyhiányra hivatkozva utasították el a regisztrációt.","shortLead":"A szervezők a korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is helyhiányra hivatkozva utasították el a regisztrációt.","id":"20250220_orban-evertekelo-hvg-24hu-telex-nem-vehet-reszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"f7a4bdfd-b1e5-4ba1-8f8a-5edda50068df","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_orban-evertekelo-hvg-24hu-telex-nem-vehet-reszt","timestamp":"2025. február. 20. 14:02","title":"A HVG mellett a Telex és a 24.hu sem vehet részt Orbán Viktor évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza Szigetek attól, hogy Magyar Péter bedobta az előrehozott választást. A mozgolódás nagy, a nyilvánosság viszont elenyésző.","shortLead":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza...","id":"20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8.jpg","index":0,"item":"d781e874-f85c-44e8-9be0-64279fd4cccf","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","timestamp":"2025. február. 20. 10:47","title":"Fejvakarás és teljes azonosulás: így szerveződik Csongrádban a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86998097-66e3-47f5-8bc9-eba049de2a85","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cégnek Magyarországon is komoly érdekeltségei vannak. ","shortLead":"A cégnek Magyarországon is komoly érdekeltségei vannak. ","id":"20250219_Continental-beszallito-3000-fos-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86998097-66e3-47f5-8bc9-eba049de2a85.jpg","index":0,"item":"32743c0a-8788-45e3-b8eb-4da1cbbdd65d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Continental-beszallito-3000-fos-leepites","timestamp":"2025. február. 19. 07:27","title":"Újabb nagy német autóipari beszállító jelentett be tömeges leépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]