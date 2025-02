Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori ellenőrzésben kell tisztázni, hanem egy egyszerű, online eljárásban, ahol csak a hiba típusát kell megjelölni.","shortLead":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori...","id":"20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720.jpg","index":0,"item":"48e63990-b568-42af-a0fd-056068c16ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","timestamp":"2025. február. 20. 09:13","title":"300 ezres bírságot, revíziót kaphat a nyakába az a vállalkozó, aki nem vesz részt a NAV-os adategyeztetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb915d0d-871f-4386-83ea-9c4e8f707885","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt miniszter tavaly év végén állt fel a 4iG felügyelőbizottságából.","shortLead":"A volt miniszter tavaly év végén állt fel a 4iG felügyelőbizottságából.","id":"20250220_hvg-cegvilag-Fellegiek-novekedesi-fazisban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb915d0d-871f-4386-83ea-9c4e8f707885.jpg","index":0,"item":"053e0180-64f8-4229-bc5f-500125d98e3c","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-cegvilag-Fellegiek-novekedesi-fazisban","timestamp":"2025. február. 20. 12:15","title":"Fellegi Tamás Dubajban, fia Magyarországon építi a bizniszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb utazási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kellett számítani csütörtök délelőtt.","shortLead":"Hosszabb utazási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kellett számítani csütörtök délelőtt.","id":"20250220_mav-valtohiba-nyugati-fennakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d.jpg","index":0,"item":"99027fe0-22cf-45b0-ad38-49e13d975253","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_mav-valtohiba-nyugati-fennakadas","timestamp":"2025. február. 20. 10:12","title":"Váltót rongált egy vonat, akadozott a vonatközlekedés a Nyugati és Kőbánya-Kispest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a79f5d-72b2-4264-a6e3-5199f48706f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legfrissebb eladási mutatók alapján a Xiaomi SU7 Kínában már népszerűbb a Tesla Model 3-nál.","shortLead":"A legfrissebb eladási mutatók alapján a Xiaomi SU7 Kínában már népszerűbb a Tesla Model 3-nál.","id":"20250220_jobban-fogy-a-xiaomi-su7-elso-autoja-mint-a-tesla-model-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a79f5d-72b2-4264-a6e3-5199f48706f9.jpg","index":0,"item":"14631ce8-8902-4d49-91e9-be6ff9adb3cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_jobban-fogy-a-xiaomi-su7-elso-autoja-mint-a-tesla-model-3","timestamp":"2025. február. 20. 08:41","title":"Jobban fogy a Xiaomi első autója, mint a Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe3d04-7495-4e57-a93e-ca4b512420cb","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban bekeményített a tél, az éjszakai tartós mínuszok miatt még a vörös kódot is életbe léptette a belügyminisztérium. A -10 fok valóban nem játék, főleg az utcán, de a közelében sincs annak, amit az örök fagy körzetében található legnagyobb városban, Jakutszkban élnek meg az emberek nap mint nap.","shortLead":"Az elmúlt napokban bekeményített a tél, az éjszakai tartós mínuszok miatt még a vörös kódot is életbe léptette...","id":"20250220_jakutszk-leghidegebb-varos-elet-minusz-40-fokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccfe3d04-7495-4e57-a93e-ca4b512420cb.jpg","index":0,"item":"93de6ded-7d40-406a-8a91-c43a3c8e2305","keywords":null,"link":"/elet/20250220_jakutszk-leghidegebb-varos-elet-minusz-40-fokban","timestamp":"2025. február. 21. 04:40","title":"Ilyen az élet -40 fokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","shortLead":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","id":"20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35.jpg","index":0,"item":"a2618fe8-65c9-4560-95f9-da9efd51d21d","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","timestamp":"2025. február. 19. 15:29","title":"A brutalista rendezője egy fillért sem keresett a filmjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","shortLead":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","id":"20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"0ca4b22f-b162-45b4-bf09-3d4559f96f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","timestamp":"2025. február. 21. 08:53","title":"Két gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak egy illegálisan az USA-ban tartózkodó magyar férfit a floridai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb3a57-6d66-4265-ab9a-27d4cf5f0c2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közép-Európában különösen erősen olvadnak a gleccserek, 20 év alatt eltűnt a jégnek több mint a harmada.","shortLead":"Közép-Európában különösen erősen olvadnak a gleccserek, 20 év alatt eltűnt a jégnek több mint a harmada.","id":"20250219_klimavaltozas-gleccser-olvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afeb3a57-6d66-4265-ab9a-27d4cf5f0c2f.jpg","index":0,"item":"8aafc6cb-0bd0-4142-88fa-d0d957206523","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_klimavaltozas-gleccser-olvadas","timestamp":"2025. február. 19. 21:32","title":"Harminc évre való víz olvad ki a gleccserekből évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]