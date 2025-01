Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha az arab befektető tényleg 500 méteres tornyot épít oda, az nemcsak a régió, hanem egész Európa legmagasabb felhőkarcolója lenne. Még így sem férne be a világ 10 legmagasabb épülete közé, de nincs is messze ettől.","shortLead":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha...","id":"20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430.jpg","index":0,"item":"6cfe2d64-33ae-4230-a18c-58b4fbd03b8e","keywords":null,"link":"/elet/20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 05:31","title":"New Yorkot is meghatározná az 500 méteres rákosrendezői torony, de még Ázsiában is kihúzhatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99aeccc-9437-45ff-adbf-f51387861061","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A ZalaZone mellett lesz a Nio első hazai aksicsere-állomása, és az akár 300 km/h-s tempót lehetővé tevő új oválszakasszal bővülő pályán már javában tesztelik a Xiaomi 1548 lóerős új elektromos autóját és a teljesen önvezető járgányokat. Pezseg az autóipari élet Zalában.","shortLead":"A ZalaZone mellett lesz a Nio első hazai aksicsere-állomása, és az akár 300 km/h-s tempót lehetővé tevő új...","id":"20250128_villanyauto-aksicserelo-1500-lovas-xiaomi-auto-onvezetes-zalazone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99aeccc-9437-45ff-adbf-f51387861061.jpg","index":0,"item":"9450ddfe-e462-4b09-b35f-0e3adba6225d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_villanyauto-aksicserelo-1500-lovas-xiaomi-auto-onvezetes-zalazone","timestamp":"2025. január. 28. 20:42","title":"3,5 perces villanyautó aksicserélő, 1500+ lovas Xiaomi autó és teljes önvezetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","shortLead":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","id":"20250128_visa-elon-musk-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3.jpg","index":0,"item":"1e8611f5-d670-4f31-a22f-e2d780f4fac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_visa-elon-musk-x","timestamp":"2025. január. 28. 18:04","title":"A Visa összeállhat az Elon Musk-féle X-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. Most még csak tűzijátékkal.","shortLead":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás...","id":"20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2.jpg","index":0,"item":"2d38451b-bbb8-4773-aa03-d477121ba8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"Gépek háborúja: videón, ahogy rommá lövi egymást egy drón és egy robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","shortLead":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","id":"20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2.jpg","index":0,"item":"4243bbfb-fd87-409f-b8e8-6a87c73fdf85","keywords":null,"link":"/elet/20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","timestamp":"2025. január. 29. 16:09","title":"Öröm a brit királyi családban: megszületett a legújabb tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","id":"20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322.jpg","index":0,"item":"c255fa81-04b9-4536-ac12-bc7cbeeb8885","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 06:41","title":"Rekordhatótáv: Magyarországon a VW 700+ kilométert tudó villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558cf79-cb74-4201-9e0b-21efbd637d73","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Előremenekül Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki évtizedes országlásának legsúlyosabb válságát Milos Vucsevics miniszterelnök beáldozásával igyekszik túlélni. A középiskolás és egyetemi diákok tiltakozása azonban egyre dagad. Úgy tűnik, a többség a „rebellisekkel” tart.","shortLead":"Előremenekül Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki évtizedes országlásának legsúlyosabb válságát Milos Vucsevics...","id":"20250128_szerbia-belgrad-tuntetesek-vucsics-vucsevics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3558cf79-cb74-4201-9e0b-21efbd637d73.jpg","index":0,"item":"092c5ff0-bc2e-436b-aa5f-2795a3d1aa8b","keywords":null,"link":"/360/20250128_szerbia-belgrad-tuntetesek-vucsics-vucsevics","timestamp":"2025. január. 28. 19:25","title":"Vigyázó szemetek Belgrádra vessétek – a lázadókkal tart a szerb társadalom nagyobb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező Magyar Péter megjelenéséről is beszélt. ","shortLead":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező...","id":"20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5.jpg","index":0,"item":"d00a7741-e0c0-4d34-97b6-5d0a90beb712","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","timestamp":"2025. január. 29. 12:07","title":"„Áhhh a dal, ami után nem lesz több munkátok” – megszólalt Majka Csurran-cseppen klipjének rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]