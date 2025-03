Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c5b053c-1ab1-4dad-a802-4e124cbde2d2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Barcelonában az MWC-kiállításon nemcsak mobilokkal, hanem érdekes autókkal is találkozhatnak a látogatók.","shortLead":"Barcelonában az MWC-kiállításon nemcsak mobilokkal, hanem érdekes autókkal is találkozhatnak a látogatók.","id":"20250303_gaudi-dizajnu-f1-auto-korbefotoztuk-a-gyonyoru-katalan-versenygepet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5b053c-1ab1-4dad-a802-4e124cbde2d2.jpg","index":0,"item":"9f13753c-604f-4fb9-ab41-24027fdabf1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_gaudi-dizajnu-f1-auto-korbefotoztuk-a-gyonyoru-katalan-versenygepet","timestamp":"2025. március. 03. 16:09","title":"Tekintetmágnes Gaudí dizájnú F1-autó: körbefotóztuk a gyönyörű katalán versenygépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9292c2ea-317b-4152-b015-6492fb77c3be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordmennyiségő fogás volt ez a helyui hatóságok számára. ","shortLead":"Rekordmennyiségő fogás volt ez a helyui hatóságok számára. ","id":"20250304_Fel-tonna-kokaint-talaltak-Luxemburgban-etkezesi-kemenyito-koze-rejtve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9292c2ea-317b-4152-b015-6492fb77c3be.jpg","index":0,"item":"eb95b395-847a-48c9-812f-04c166711ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Fel-tonna-kokaint-talaltak-Luxemburgban-etkezesi-kemenyito-koze-rejtve","timestamp":"2025. március. 04. 06:22","title":"Fél tonna kokaint találtak Luxemburgban étkezési keményítő közé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa3606d-a923-42d1-bd5f-85b901798b70","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szolidaritási menet az ukrán nagykövetség elé vonult, ahol Sándor Fegyir, Ukrajna nemrég hivatalba lépett, korábban a fronton harcoló nagykövete köszöntötte a résztvevőket.","shortLead":"A szolidaritási menet az ukrán nagykövetség elé vonult, ahol Sándor Fegyir, Ukrajna nemrég hivatalba lépett, korábban...","id":"20250302_A-budapesti-ukran-nagykovetseg-ele-vonultak-az-Ukrajnaval-szolidaritast-vallalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa3606d-a923-42d1-bd5f-85b901798b70.jpg","index":0,"item":"64beadc7-6fa8-45c7-adf6-b848e320ced0","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-budapesti-ukran-nagykovetseg-ele-vonultak-az-Ukrajnaval-szolidaritast-vallalok","timestamp":"2025. március. 02. 16:56","title":"Sándor Fegyir nagykövet köszöntötte az Ukrajna melletti szimpátiatünetésre összegyűlt tömeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló szélsőjobboldali jelölt azt ígérte, hivatalba lépésének első napján betiltaná a Soros-hálózatot.","shortLead":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló...","id":"20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c.jpg","index":0,"item":"86d39d3b-5da6-4244-894b-727c2321e426","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","timestamp":"2025. március. 03. 19:43","title":"Călin Georgescu is együttműködött a Soros Alapítvánnyal, így önmagát is listázhatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját, amikből az amerikaiak a diplomáciai és a gazdasági kapcsolatok felélesztése érdekében engedhetnek.","shortLead":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját...","id":"20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69.jpg","index":0,"item":"cf5ef3a9-d162-4b79-8a6e-0292cfa90967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","timestamp":"2025. március. 03. 21:48","title":"Reuters: Enyhíteni akarja az oroszok elleni szankciókat a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik lépten-nyomon kiszolgálták őket? És mi lesz azokkal a felnőttekkel, akiket érzelmi zsarolással és bűntudatkeltéssel kötnek magukhoz a szüleik? Interjú Bibók Bea pszichológussal, az Ellopott felnőttkor című kötet szerzőjével.","shortLead":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik...","id":"20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c.jpg","index":0,"item":"44fa5049-540b-461e-b108-849914cf2baf","keywords":null,"link":"/360/20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","timestamp":"2025. március. 02. 19:30","title":"Amikor egy családban mindenki amiatt szorong, hogy baj lesz - Bibók Bea pszichológus visszatartó szülőkről, infantilizált felnőttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat ugyanakkor akad bőven.","shortLead":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat...","id":"20250303_bkk-rendeszet-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac.jpg","index":0,"item":"6ddb593f-ff9d-42f4-8b3c-31b5822896d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_bkk-rendeszet-budapest","timestamp":"2025. március. 03. 13:25","title":"Napi 50 esetben intézkednek a BKK rendészei, pedig nincsenek elegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]