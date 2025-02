Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e46258-3a1e-4ef7-85bf-b3f9e5973651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden dokumentumot begyűjtenek, ami a támogatásokkal kapcsolatos.","shortLead":"Minden dokumentumot begyűjtenek, ami a támogatásokkal kapcsolatos.","id":"20250225_USAID-Szerbia-civil-szervezetek-Amerika-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e46258-3a1e-4ef7-85bf-b3f9e5973651.jpg","index":0,"item":"9c0c59b4-08c9-4131-bc8e-bc40f8f7704e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_USAID-Szerbia-civil-szervezetek-Amerika-USA","timestamp":"2025. február. 25. 12:34","title":"Civileknél razziáztak a szerb rendőrök az USAID-támogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8edee-251a-4f47-ab4d-6ac700826db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Világszerte évente milliónyi áldozatot követelnek a különböző légúti betegségek, amelyek különösen nagy veszélyt jelentenek az idősekre, ahogy arra az utóbbi hetekben Ferenc pápa betegsége is rávilágított. Miért az vannak nagyobb kockázatnak kitéve az idősek, és mit lehet tenni a megelőzésért?","shortLead":"Világszerte évente milliónyi áldozatot követelnek a különböző légúti betegségek, amelyek különösen nagy veszélyt...","id":"20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa8edee-251a-4f47-ab4d-6ac700826db4.jpg","index":0,"item":"dcc0923e-cc54-46c2-8c16-a7ac7363b24d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Ezért veszélyesek az idősekre a légúti fertőzések, amik Ferenc pápát is kórházba juttatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég sokat merített Pamela Anderson hasonló műfajú műsorából. Legalábbis a két előzetest összehasonlítva néhol kísérteties az egyezés.","shortLead":"Elég sokat merített Pamela Anderson hasonló műfajú műsorából. Legalábbis a két előzetest összehasonlítva néhol...","id":"20250225_meghan-markel-pamela-anderson-fozes-musor-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd.jpg","index":0,"item":"fdb2e904-2384-41fe-9bbd-ef50e8775bb1","keywords":null,"link":"/elet/20250225_meghan-markel-pamela-anderson-fozes-musor-plagium","timestamp":"2025. február. 25. 13:20","title":"Erősen plágiumgyanúsnak tűnik Meghan Markle új netflixes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","shortLead":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","id":"20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33.jpg","index":0,"item":"2ee0d8d6-145f-4d54-b326-9c225c095cbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","timestamp":"2025. február. 26. 08:50","title":"Mercedes-AMG C63: jöhet a nagy visszatérés, újra V8-as lenne a motortérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a januárban távozott amerikai nagykövet, amelyben tömören összefoglalta, hogy szerinte miért van veszélyben a demokrácia Magyarországon.","shortLead":"Interjút adott a januárban távozott amerikai nagykövet, amelyben tömören összefoglalta, hogy szerinte miért van...","id":"20250225_David-Pressmann-interju-Orban-Viktor-USA-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd.jpg","index":0,"item":"58785550-514c-41b3-a234-559b8ea16fa4","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_David-Pressmann-interju-Orban-Viktor-USA-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 17:18","title":"David Pressman: Magyarországon nem konzervativizmus van, hanem korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","shortLead":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","id":"20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76.jpg","index":0,"item":"809b351d-b6ee-42aa-83e5-4566937405df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","timestamp":"2025. február. 25. 10:10","title":"Videó: Erre számíthanak hónapokig az autósok a Flórián téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","shortLead":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","id":"20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4ea673cc-0537-40ea-b0bb-b846f725d62a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","timestamp":"2025. február. 25. 21:54","title":"Megegyezett Kijev és Washington az ukrán ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]