[{"available":true,"c_guid":"732b3083-4eb9-4936-ab57-66660278ed2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékszik az első születésnapjára? Esetleg első lépéseire? Nem véletlen, ha nemmel válaszolt, ugyanis az agyunk nem képes kisgyerekkori emlékeinket visszaidézni. Az pedig, hogy mikori az első emlékünk, több tényezőn múlik.","shortLead":"Emlékszik az első születésnapjára? Esetleg első lépéseire? Nem véletlen, ha nemmel válaszolt, ugyanis az agyunk nem...","id":"20250309_elso-emlekek-miert-nem-emlekszunk-kisgyerekkorunk-esemenyeire-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/732b3083-4eb9-4936-ab57-66660278ed2e.jpg","index":0,"item":"1e9697fd-5e31-407a-9c02-a4760a09bb56","keywords":null,"link":"/elet/20250309_elso-emlekek-miert-nem-emlekszunk-kisgyerekkorunk-esemenyeire-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 08:00","title":"Miért nem emlékszünk kisgyerekkorunk eseményeire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen eldöntheti, hogy kiktől és miért akar megszabadulni, és ezt meg is teszi. Ez szerinte olyan széles vörös vonal, ami a Holdról is látszik.","shortLead":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen...","id":"20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"3edca834-48fa-425c-bed0-6ecffc181088","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","timestamp":"2025. március. 09. 22:25","title":"Stefano Bottoni a Fidesz új tervéről: Düh és szorongás keveredik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62874a96-1a78-4128-8cc6-0d9b8c564715","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyatejhez akár csak hasonló táplálékot gyártani még a tudomány mai állása mellett is lehetetlen, de újabban sokat ígérő kísérletek folynak.","shortLead":"Az anyatejhez akár csak hasonló táplálékot gyártani még a tudomány mai állása mellett is lehetetlen, de újabban sokat...","id":"20250308_hvg-mesterseges-anyatej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62874a96-1a78-4128-8cc6-0d9b8c564715.jpg","index":0,"item":"5b222c7b-fb36-4a72-9210-dc6e581186e2","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-mesterseges-anyatej","timestamp":"2025. március. 08. 15:45","title":"Dohányszerű növényből készülhet a mesterséges anyatej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","shortLead":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","id":"20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79.jpg","index":0,"item":"88832411-4568-4d89-8812-119c3ef2e974","keywords":null,"link":"/elet/20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","timestamp":"2025. március. 08. 21:53","title":"Jön az afrikai homok, jövő héten saras eső is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","shortLead":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","id":"20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"5b781567-1ca3-479d-a406-a9b29ddd35f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","timestamp":"2025. március. 09. 11:34","title":"Két kutyájával együtt halt meg egy férfi Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","shortLead":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","id":"20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"daa3f93a-0aa7-4f97-bfd8-2c70986f3718","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","timestamp":"2025. március. 09. 11:00","title":"Kiterjesztik az szja-mentességet minden 30 év alatti anyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. március. 08. 11:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","shortLead":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","id":"20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c.jpg","index":0,"item":"d31c5c1a-0b4d-44f7-9707-2a9a0aab54db","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","timestamp":"2025. március. 08. 16:12","title":"Így zajlott a Magyar Orvosi Kamara tüntetése a jobb egészségügyért az Országház előtt - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]