[{"available":true,"c_guid":"292c8a71-a261-4fab-8d5f-afa9a4ca6c56","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ha minden rosszul sül el, akkor a következő években Keletről és Nyugatról is ömölhet a dömpingáru Magyarországra. Donald Trump világgazdaságot felforgató politikájának egyetlen célja, hogy még több erőforrást koncentráljon amerikai kézbe, pedig az USA már így is globális gabonakereskedelem több mint felét uralja. A helyzet odáig fajulhat, hogy néhány menedzser döntheti el a világ sorsát.","shortLead":"Ha minden rosszul sül el, akkor a következő években Keletről és Nyugatról is ömölhet a dömpingáru Magyarországra...","id":"20250311_hvg-kenyertores-trump-vamhaboru-magyar-boltok-unios-tamogataspolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/292c8a71-a261-4fab-8d5f-afa9a4ca6c56.jpg","index":0,"item":"7aa0f155-4269-485d-9739-9087e4658e6d","keywords":null,"link":"/360/20250311_hvg-kenyertores-trump-vamhaboru-magyar-boltok-unios-tamogataspolitika","timestamp":"2025. március. 11. 13:30","title":"Drága és silány élelmiszereket hoz Magyarországra Trump vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar kiépíteni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar...","id":"20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228.jpg","index":0,"item":"8c113d49-0dd1-41af-9a01-1ce89758a015","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","timestamp":"2025. március. 12. 08:16","title":"A függetlenségpárti ellenzék nyerte a grönlandi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik valamilyen szívprobléma miatt donorszervre várnak.","shortLead":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik...","id":"20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c.jpg","index":0,"item":"b35aa3af-54b8-4fdc-84d0-cecd31b1475b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","timestamp":"2025. március. 12. 14:11","title":"100 napig élt titán műszívvel egy ausztrál férfi, míg várt a donorszervre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik ipari méretekben tévesztett meg gyanútlan embereket. A rendkívül szervezett rendőrségi akció jó eséllyel leveszi Dubajt a csalók térképéről, több más országban azonban az iparág él és virul, a hatóságok meg szinte tehetetlenek.","shortLead":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik...","id":"20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"8feaf6ef-d3e0-44fa-8200-ef2c041fa416","keywords":null,"link":"/360/20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","timestamp":"2025. március. 11. 16:00","title":"„Disznóvágás” rabszolgák ezreivel: így dolgoznak az internetes csalók, akik az ön pénzére is utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","shortLead":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","id":"20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0.jpg","index":0,"item":"5c3f0826-f3af-4428-88f1-04d3640bf6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 12. 07:49","title":"Az EU visszavág Trumpnak, ikonikus amerikai termékekre vet ki vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter egy 2017-es tűzesettel indokolta, miért vett 2021-ben állami támogatással egy jóval kisebb lakást egy luxus lakóparkban. Nagy Márton azt állítja – mivel az új lakásban nem élnek életvitelszerűen – a támogatásokat visszafizette. A miniszter családjának van még két lakása a szóban forgó társasházban. A miniszter sajtófőnöke szerint az egész magánügy.","shortLead":"A miniszter egy 2017-es tűzesettel indokolta, miért vett 2021-ben állami támogatással egy jóval kisebb lakást egy luxus...","id":"20250313_Nagy-Marton-sajtofonoke-a-gyanus-csokos-lakasrol-Maganugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"1fd77c33-8c10-4b9f-93d3-403a694e5186","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Nagy-Marton-sajtofonoke-a-gyanus-csokos-lakasrol-Maganugy","timestamp":"2025. március. 13. 07:39","title":"Nagy Márton sajtófőnöke a gyanús csokos lakásról: Magánügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58879538-f175-402d-a576-39a8545d8654","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia az élet valamennyi területén egyre inkább meghatározó szerepet játszik, így hozzájárulhat a fenntarthatósági célok eléréséhez is. Akadnak ugyanakkor kockázatok is, az MI alkalmazása például az energiafogyasztás növekedését okozhatja.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az élet valamennyi területén egyre inkább meghatározó szerepet játszik, így hozzájárulhat...","id":"20250312_fenntarthato-fejlodes-2025-mesterseges-intelligencia-gdp-karbonkibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58879538-f175-402d-a576-39a8545d8654.jpg","index":0,"item":"b82ab177-77db-4034-baa9-2fb902b738d8","keywords":null,"link":"/360/20250312_fenntarthato-fejlodes-2025-mesterseges-intelligencia-gdp-karbonkibocsatas","timestamp":"2025. március. 12. 16:30","title":"Kiszámolták, mennyivel növelheti a GDP-t és csökkentheti a karbonkibocsátást a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","shortLead":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","id":"20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51.jpg","index":0,"item":"f492bccb-d85e-46d9-83b9-f95622e50e8f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","timestamp":"2025. március. 11. 13:55","title":"Bruce Willis feleségének fontos mondanivalója van Gene Hackman haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]