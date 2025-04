Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","shortLead":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","id":"20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e51e6360-0a50-4a41-bf75-28605aef1de6","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","timestamp":"2025. április. 06. 12:55","title":"Ferenc pápa először lépett hívei elé, mióta kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég, amitől azóta Papcsák csendben megvált, több százmilliós bevételt produkált.","shortLead":"A cég, amitől azóta Papcsák csendben megvált, több százmilliós bevételt produkált.","id":"20250406_Papcsak-cegenek-nem-volt-engedelye-arra-hogy-az-Uzsoki-Korhazban-VIP-tevekenyseget-vegezzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e.jpg","index":0,"item":"047d5c7c-dc05-4cad-a80a-660cb7f8594d","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Papcsak-cegenek-nem-volt-engedelye-arra-hogy-az-Uzsoki-Korhazban-VIP-tevekenyseget-vegezzen","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"Papcsák cégének nem volt engedélye arra, hogy az Uzsoki Kórházban VIP tevékenységet végezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","shortLead":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","id":"20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b.jpg","index":0,"item":"7d53966a-9a1a-4e6b-a3ce-32c5e84da574","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","timestamp":"2025. április. 04. 16:55","title":"Ezrek tüntettek Pozsonyban az orosz típusú civilellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal egy oldtimer autót vezetett.","shortLead":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal...","id":"20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"2bf2d760-972a-46a0-9802-61a759e2c52e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","timestamp":"2025. április. 06. 09:52","title":"Részegen lovaskocsival hajtott fel egy magyar férfi az osztrák autópályára - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe, hanem a Holdba csapódhat be.","shortLead":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe...","id":"20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2.jpg","index":0,"item":"93c8f189-6b68-4332-8fb5-c53a8c1444f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","timestamp":"2025. április. 04. 18:03","title":"Lefotózta a James Webb űrteleszkóp a Földre veszélyes aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Közben a Washington által bejelentett vámok egy részét már beszedik az amerikai határokon.","shortLead":"Közben a Washington által bejelentett vámok egy részét már beszedik az amerikai határokon.","id":"20250406_tiltakozas-trump-washington-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7811692c-8136-4111-8ade-06ff2ed530c7.jpg","index":0,"item":"1650f213-e07a-4b38-bf93-5ef395371263","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_tiltakozas-trump-washington-vamok","timestamp":"2025. április. 06. 08:38","title":"„El a kezekkel!” Több száz városban tiltakoztak Donald Trump intézkedései ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","shortLead":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","id":"20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d.jpg","index":0,"item":"14c8a8eb-3bd6-43b2-800a-65c66e961264","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","timestamp":"2025. április. 05. 09:54","title":"Hadházy bevallja, ha téved: Rogán feleségének táskája nem 30 millió, hanem 120 millió forintba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aec7c75-580c-4f86-879b-73680e23b37c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész tagadja a vádakat.","shortLead":"A színész tagadja a vádakat.","id":"20250404_russell-brand-vademeles-nemi-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aec7c75-580c-4f86-879b-73680e23b37c.jpg","index":0,"item":"29f8fbc7-2182-4e5f-9fca-721dab1c7312","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_russell-brand-vademeles-nemi-eroszak","timestamp":"2025. április. 04. 17:29","title":"A brit rendőrség hivatalosan is megvádolta nemi erőszakkal Russell Brandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]