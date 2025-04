Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből. Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják az érdeklődőket: van szerencsekerék, ingyenes stílustanácsadás – idén a férfiaknak is – és sok olyan szűrővizsgálat, amire eddig esetleg nem tudtunk időt fordítani. HVG Állásbörzén. Felszolgálórobotok és rengeteg fiatal a 36. HVG Állásbörzén A bokszoló-színészt figyelmeztették, hogy sértő, amit mondott. Legközelebb ki is rúghatják. Mickey Rourke homofób megjegyzést tett a lakótársára a Big Brother celebváltozatában A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról beszélt. Orbán Viktor: Ez a magyar demokrácia sötét napja A párhuzamosan futó online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. Siess, mert a munkaadókkal már csak ma találkozhatsz személyesen. Előadást tart az AI használatáról Schumacher Vanda színész, tartalomgyártó, szó lesz a siker receptjéről fiatalon, és a változások kezeléséről is. Most még elérhetők olyan személyre szabott tanácsadások is, amelyek új álláshoz segíthetnek. Ma még megtalálhatod álmaid állását személyesen ─ megy az állásbörze második napja