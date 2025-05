Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós forrásokból megvalósuló projekt megállíthatja a régió elnéptelenedését.","shortLead":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós...","id":"20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc.jpg","index":0,"item":"bb340736-6fd8-4eb9-966b-fc8d5f4087af","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","timestamp":"2025. május. 11. 08:30","title":"Az olaszok megmutatják, hogyan érdemes vasútra költeni az unió pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat gyerekük mindennapjait az interneten – beleértve a legkínosabb pillanatokat is, hiszen ezek hozták a legtöbb kattintást. A történet vége azonban 30 év börtön lett, amit gyermekbántalmazás miatt szabtak ki. Az ügyről idén dokumentumsorozatot mutattak be.","shortLead":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat...","id":"20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab.jpg","index":0,"item":"ea5df65c-9b83-481d-a564-64afb2085acf","keywords":null,"link":"/elet/20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Hogyan lesz egy példás életű mormon anyából ördögűző gyerekbántalmazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0998aeb6-4160-48ac-87ec-77fc47153600","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A május közepén tervezett hongkongi tőzsdére lépést úgy alakítanák, hogy amerikai belföldi befektetők ne vehessenek az értékpapírból, egyben mentesíti a céget bizonyos amerikai szabályozási kötelezettségek alól.","shortLead":"A május közepén tervezett hongkongi tőzsdére lépést úgy alakítanák, hogy amerikai belföldi befektetők ne vehessenek...","id":"20250511_A-CATL-korlatozza-hogy-mely-amerikai-cegek-vasarolhatnak-a-reszvenyeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0998aeb6-4160-48ac-87ec-77fc47153600.jpg","index":0,"item":"f561c05b-f645-4270-a064-955d793a0d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-CATL-korlatozza-hogy-mely-amerikai-cegek-vasarolhatnak-a-reszvenyeibol","timestamp":"2025. május. 11. 12:42","title":"A CATL korlátozza, hogy mely amerikai cégek vásárolhatnak a részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár neki automatikus rendőri védelem az Egyesült Királyságban. A védelemtől ugyanakkor nem fosztották meg, mint azt mindenhol állítja. A legújabb húzásával lenullázta az esélyt, hogy az apja belátható időn belül szóba álljon vele. ","shortLead":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár...","id":"20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98.jpg","index":0,"item":"5106a8fb-438b-424c-bfcb-6305003cad05","keywords":null,"link":"/360/20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","timestamp":"2025. május. 11. 14:30","title":"III. Károly király tényleg úgy halhat meg, hogy már nem fog szóba állni Harry herceggel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","shortLead":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","id":"20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265.jpg","index":0,"item":"faefb08e-6131-4164-a540-a00e90fa8509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","timestamp":"2025. május. 12. 12:45","title":"Kiegyenesítette a kanyart egy figyelmetlen autós az M86-oson, a szalagkorlát fogta meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald Trumphoz vezető utat is látja a magyar miniszterelnökben.","shortLead":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald...","id":"20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"a199e2e7-df13-462d-9f26-085efdd003ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","timestamp":"2025. május. 12. 09:13","title":"Euronews: Simion kampánystábja kapcsolatban áll a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429a8662-2382-4ba9-a0f9-244fed142803","c_author":"HVG","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa szombaton tette meg első útját a Vatikánon kívül: mintegy egyórás autóútra Rómától keletre egy katolikus kegyhelyet keresett fel, hazafelé pedig elődje, Ferenc pápa sírjánál tisztelgett.","shortLead":"XIV. Leó pápa szombaton tette meg első útját a Vatikánon kívül: mintegy egyórás autóútra Rómától keletre egy katolikus...","id":"20250511_XIV-Leo-papa-meglatogatta-elodje-Ferenc-papa-sirjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/429a8662-2382-4ba9-a0f9-244fed142803.jpg","index":0,"item":"d3bd931e-8451-4839-a7b0-8772d8dc4c52","keywords":null,"link":"/elet/20250511_XIV-Leo-papa-meglatogatta-elodje-Ferenc-papa-sirjat","timestamp":"2025. május. 11. 12:01","title":"XIV. Leó pápa meglátogatta elődje, Ferenc pápa sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandó együttműködni.","shortLead":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán...","id":"20250511_Kover-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"b90e2933-2795-4269-bafe-aa45b5e020bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kover-Laszlo","timestamp":"2025. május. 11. 21:45","title":"Kövér László magyarázza Orbán szavait az AUR elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]