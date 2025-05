Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás egy újabb hatására – arra, hogy a ma még gyakorinak gondolt fajok sincsenek biztonságban, és ők is veszélybe kerülhetnek a jövőben.","shortLead":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás...","id":"20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05.jpg","index":0,"item":"2de903a7-b31b-4630-b718-96f6326e96c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","timestamp":"2025. május. 13. 13:03","title":"A klímaváltozás újabb aggasztó hatása: akár a gyakori madárfajok is veszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53ee8b6-487a-42e0-83c1-1eaa0607b7ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fali guggolás, valamint más izometrikus gyakorlatok rendszeresítése konkrétan csodát tehet a vérnyomással, derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A fali guggolás, valamint más izometrikus gyakorlatok rendszeresítése konkrétan csodát tehet a vérnyomással, derül ki...","id":"20250513_izometrikus-gyakorlatok-hatasa-sziv-es-errendszeri-problemak-vernyomas-csokkentese-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53ee8b6-487a-42e0-83c1-1eaa0607b7ef.jpg","index":0,"item":"0c350253-3d0b-481c-ab8e-bfcf86f1363a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_izometrikus-gyakorlatok-hatasa-sziv-es-errendszeri-problemak-vernyomas-csokkentese-mozgas","timestamp":"2025. május. 13. 08:03","title":"Egy kevesek által ismert módszerrel saját maga csökkentheti a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7fbf1d-2207-4491-b886-6910e588d6f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 650 lóerős szörnyeteg értéke bőven meghaladja az 1 milliárd forintot.","shortLead":"A közel 650 lóerős szörnyeteg értéke bőven meghaladja az 1 milliárd forintot.","id":"20250513_a-normal-ferrari-f40-nel-sokkal-durvabb-verseny-verziot-kinalnak-eladasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f7fbf1d-2207-4491-b886-6910e588d6f7.jpg","index":0,"item":"cbba6ab0-3e97-4dfc-99f3-7d8b399e19a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_a-normal-ferrari-f40-nel-sokkal-durvabb-verseny-verziot-kinalnak-eladasra","timestamp":"2025. május. 13. 06:41","title":"A normál Ferrari F40-nél sokkal durvább verseny verziót kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd. 