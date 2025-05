Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A projektet Nagy Márton vezeti.","shortLead":"A projektet Nagy Márton vezeti.","id":"20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"a6f88667-3cbd-49f6-a1dd-18d8db9b51ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_12-milliard-akkumulator-hatosag-Nagy-Marton","timestamp":"2025. május. 15. 09:33","title":"12 milliárdból akkumulátorhatóságot hoz létre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányzati plecsniket a webshopokra is ki kell rakni.","shortLead":"A kormányzati plecsniket a webshopokra is ki kell rakni.","id":"20250515_drogeriak-arresstop-rendelet-tajekoztato-tabla-matrica-Magyar-Kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a.jpg","index":0,"item":"fa824d81-9cbd-4ee5-ae29-ef1804755c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_drogeriak-arresstop-rendelet-tajekoztato-tabla-matrica-Magyar-Kozlony","timestamp":"2025. május. 15. 08:45","title":"Kijött a rendelet arról, hogy a drogériákat is tele kell rakni az árrésstopos tájékoztatókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"Földes András","category":"360","description":"A médiát és a civileket megregulázó, orosz típusú törvénytervezet indoklása valójában a lélek sötét bugyraiba vezetne. A szuverenitási hadművelet célja tényleg az, aminek látszik. Oroszország.","shortLead":"A médiát és a civileket megregulázó, orosz típusú törvénytervezet indoklása valójában a lélek sötét bugyraiba vezetne...","id":"20250514_Foldes-Andras-Orban-szerint-a-valasztas-ezoterikus-szertartas-nem-demokratikus-intezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"32769880-7773-4a7a-aad6-b08c2938ebb4","keywords":null,"link":"/360/20250514_Foldes-Andras-Orban-szerint-a-valasztas-ezoterikus-szertartas-nem-demokratikus-intezmeny","timestamp":"2025. május. 14. 18:19","title":"Földes András: Orbán szerint a választás ezoterikus szertartás, nem demokratikus intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek, köztük a független sajtó ellen. Erre reagálva öt nagy elérésű szerkesztőség közös, három és fél órás műsorral jelentkezett szerdán. Az alábbi részben a HVG két munkatársa, Kacskovics Mihály Béla és Tóth Jakab beszélgetett a kialakult helyzetről és a független média szerepéről – amelynek jelentőségére a végén még Bede Zsolt feltűnése is rávilágított.","shortLead":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle...","id":"20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44.jpg","index":0,"item":"1bc6e0e3-9c73-4c5b-a204-05cbd2673eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 13:40","title":"Berángatnak egy olyan politikai térbe, ahol semmi keresnivalónk nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke. ","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke. ","id":"20250515_Lanczi-Tamas-nem-erti-hogy-akinek-nincs-takargatnivaloja-az-miert-tart-retorziotol-az-uj-torveny-alapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"cb4e5f84-59d7-4a88-9d37-b8abf4315773","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Lanczi-Tamas-nem-erti-hogy-akinek-nincs-takargatnivaloja-az-miert-tart-retorziotol-az-uj-torveny-alapjan","timestamp":"2025. május. 15. 08:52","title":"Lánczi Tamás nem érti, hogy akinek nincs takargatnivalója, az miért tart retorzióktól az új törvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e6b02a-1216-492e-b266-6b3e25283329","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beruházás kétezer munkahelyet teremt.","shortLead":"A beruházás kétezer munkahelyet teremt.","id":"20250515_orban-viktor-byd-strategiai-egyuttmukodes-vang-csuanfu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3e6b02a-1216-492e-b266-6b3e25283329.jpg","index":0,"item":"84f80ead-5f42-4d02-8433-b82716739d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_orban-viktor-byd-strategiai-egyuttmukodes-vang-csuanfu","timestamp":"2025. május. 15. 17:51","title":"Orbán: Magyarországra hozza európai központját a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán szolgálatok részéről.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szolgálatok már hosszú ideje érzékelnek intenzív tevékenységeket az ukrán...","id":"20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602444df-7583-4f35-bb5f-503723d9b250.jpg","index":0,"item":"908498f7-6a67-44cd-b8eb-cdf99ceebe18","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kembotrany-ukrajna-kiutasitas-kocsis-mate-nemzetbiztonsagi-bizottsag","timestamp":"2025. május. 14. 13:37","title":"Kocsis Máté megnevezte a két kiutasított ukrán kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson Bence nyújtott be. Az Orbán Viktor külföldi útjaira vonatkozó adatigényléseket például már biztonságpolitikai szempontokra hivatkozva is megtagadhatná Szijjártó Péter, míg Navracsics Tibor pályázatok nélkül is osztogathatja az önkormányzatoktól elvont iparűzési adót.","shortLead":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson...","id":"20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c.jpg","index":0,"item":"4dd08c9e-9903-45ff-a2da-4c8fcfa2eed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:08","title":"Szijjártó könnyebben titkolózhat, Navracsics könnyebben osztogathat a versenyképességi salátatörvény szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]