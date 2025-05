A kínai Geely látványos módon demonstrálta, mennyire ellenálló a legújabb, Golden Brick nevű akkumulátora: egy 36 tonnás harckocsival hajtottak át rajta, mégsem történt vele semmi komoly.

Geely akkumulátor Facebook

Az akkucsomag nem gyulladt ki, nem füstölt, és még azután is működőképes maradt, hogy a lánctalpak az egyes cellákon is áthaladtak – írja a CarNewsChina. Bár a prizmatikus cellák deformálódtak, semmilyen hő- vagy biztonsági probléma nem jelentkezett. A Geely ezzel azt akarta bizonyítani, hogy már most megfelelnek a 2026-tól életbe lépő, extra szigorú kínai akkubiztonsági szabályoknak.

A Golden Brick nemcsak erős, de okosan is van felépítve: ütéselnyelő zónákat, megerősített szerkezetet és hűtő-fűtő rendszereket tartalmaz, amelyeket úgy terveztek, hogy bírják a fizikai behatásokat.

A teszt során a harckocsi által kifejtett nyomás közel kétszerese volt annak, amit a hivatalos szabvány megkövetel. A jövő évtől minden Kínában autót árulni akaró nyugati gyártónak is ezeket az új, szigorú szabványokat kell majd teljesítenie.