[{"available":true,"c_guid":"9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány mellett működő védelmi, tudományos és technológiai kutatóintézet (DSTL) fejlesztette ki hadiipari partnervállalatokkal közösen.","shortLead":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány...","id":"20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22.jpg","index":0,"item":"5c8fe7d4-640f-4d44-a76a-cd4239aae393","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Titkos orosz szenzorokat találtak a vizekben, különleges robotokat vet be a brit haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b177d64c-089f-42ee-a74b-382720bb114c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség pedig nem bocsátkozik becslésekbe, így hivatalos megoldása nincs a kérdésnek. Ön szerint hányan voltak? ","shortLead":"A rendőrség pedig nem bocsátkozik becslésekbe, így hivatalos megoldása nincs a kérdésnek. Ön szerint hányan voltak? ","id":"20250611_Elindult-a-szamhaboru-Deak-Daniel-szerint-par-szazan-Hadhazy-szerint-40-ezren-tuntettek-tegnap-a-Kossuth-teren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b177d64c-089f-42ee-a74b-382720bb114c.jpg","index":0,"item":"c5e29046-7c4c-48d1-8797-fb4880f35af4","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Elindult-a-szamhaboru-Deak-Daniel-szerint-par-szazan-Hadhazy-szerint-40-ezren-tuntettek-tegnap-a-Kossuth-teren","timestamp":"2025. június. 11. 19:50","title":"Elindult a számháború, Deák Dániel szerint pár százan, Hadházy szerint 40 ezren tüntettek kedden a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt jelenti, hogy a drágulás oka máshol keresendő.","shortLead":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt...","id":"20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"01a926cd-1288-4d8a-9c2d-ef8812ea913e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","timestamp":"2025. június. 11. 09:43","title":"„Nem mi voltunk!” – reagáltak a kereskedők a májusi inflációs adatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","shortLead":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","id":"20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21.jpg","index":0,"item":"f0588177-7f50-4477-90b3-468532b1b6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","timestamp":"2025. június. 11. 09:22","title":"A kormány küzd az áremelkedés ellen, csak éppen csúnyán alul marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","shortLead":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","id":"20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78.jpg","index":0,"item":"324c8cbc-a6c7-4f12-80cc-444c2648e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","timestamp":"2025. június. 11. 14:50","title":"Zöld féklámpát kaphatna a kocsik eleje, így a gyalogosok látnák, ha az autós fékez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","shortLead":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","id":"20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae.jpg","index":0,"item":"7d94e8f1-37ac-4f49-b00e-489f59050c1f","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","timestamp":"2025. június. 11. 15:26","title":"Jön a Rolling Stones új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína. Mi lenne, ha Magyarországon is lenne egy hasonló projekt. A Duma Aktuál csapata szerint a pálinkának és a tojásos babnak fontos is szerep jutna. KAP annak örülne nagyon, ha lenne valaki, aki levenné neki a minőségi italokat, amelyeket általában a felső polcokra tesznek. Persze nem hazai erőforrásokat kellene erre pazarolni. Miért éppen a szuperkatonák lennének azok, akiket nem Kínából rendelünk. ","shortLead":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína...","id":"20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6.jpg","index":0,"item":"2c0e4cc2-497d-45d1-bf73-774f2b3997a1","keywords":null,"link":"/360/20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","timestamp":"2025. június. 11. 19:30","title":"„A magyar szuperkatonák úgy viselkednének a harctéren, mint Donald Trump a külpolitikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az érdekvédők azt kérték, hozzák előre nyárra a nyugdíjkorrekciót, hiszen már most magasabb az infláció, mint amivel számoltak az idei nyugdíjemeléskor.","shortLead":"Az érdekvédők azt kérték, hozzák előre nyárra a nyugdíjkorrekciót, hiszen már most magasabb az infláció, mint amivel...","id":"20250612_nyari-nyugdijkorrekcio-nem-lesz-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6.jpg","index":0,"item":"9ca6ac8d-aab9-47c6-8472-a82ece4722e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_nyari-nyugdijkorrekcio-nem-lesz-orban","timestamp":"2025. június. 12. 09:35","title":"Elmarad a nyári nyugdíjkorrekció, Orbán nem is reagált a nyugdíjasok kérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]