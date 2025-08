Még a szemből érkezőket is feltartotta egy büntetőfékezgető autós – videó

A fedélzeti kamera rögzített egy közúti incidenst, amely még május közepén történt egy forgalmas útszakaszon. A felvételen látható, ahogy egy autós többször is szándékosan büntetőfékez a kamerás jármű előtt, majd hirtelen megáll, és több alkalommal akadályozza az előzést is. A manőverek során szemből érkező autók is kénytelenek lassítani, egyikük teljesen meg is áll a konfliktus miatt, ezzel is növelve a balesetveszélyt.

Többször büntetőfékezett, majd megállt és elkezdte szívatni a kamerás autó sofőrjét Újabb olvasói felvételt kaptunk, amely egy tipikus jelenséget mutat be: egy autós úgy döntött, hogy feltartással és büntetőfékezéssel „rendezi le” a másik sofőrt. Az eset még május közepén történt. Olvasónk levele szerint azóta sem történt előrelépés a rendőrségi ügyben. Fontos kiemelni, hogy nem látjuk az előzményeket, ezért megkértük az olvasót, hogy írja le, mi történhetett a felvétel előtt.

A Bp-i Autósok közössége szerint az eset előzményeit nem rögzítette a kamera, de az érintett sofőr szerint nem történt semmilyen provokáció. Elmondása alapján egyszerűen csak tartotta a sebességhatárokat a lassú szakaszokon, amit a mögötte haladó autós nem viselt el, és így próbálta „megtorolni” a szabályos közlekedést. A felvétel és a beszámoló alapján a veszélyes magatartásnak nem volt valós indoka, a rendőrségi eljárás viszont azóta sem hozott eredményt.