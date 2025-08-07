Még a németeknél is gyorshajtási rekord lehet: 120-as szakaszon 321 km/h-val ment egy Porsche

Egy Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid hajmeresztő, 321 km/h-s sebességgel száguldott az A2-es autópályán Magdeburg közelében, ahol a megengedett legnagyobb sebesség csupán 120 km/h – írja a Bild.

A 782 lóerős, akár 335 km/h-ra is képes sportlimuzint egy mobil traffipax rögzítette a Berlin felé vezető útszakaszon. A rendőrség szerint ezen a részen éppen a burkolat állapota miatt van érvényben korlátozás. A gyorshajtónak 900 eurós bírságra, két büntetőpontra és három hónapos vezetéstől való eltiltásra kell számítania – ez azonban még nem feltétlenül a végleges szankció.

Uwe Lenhart közlekedési jogász szerint az ügy akár súlyosabb büntetéssel is végződhet, mivel ilyen mértékű sebességtúllépés esetén felmerülhet az illegális autóverseny vádja is. Ez már büntetőeljárást vonhat maga után, amely akár 15 hónapos jogosítvány-bevonással és több ezer eurós bírsággal járhat.

Északabbra, például Dániában, egy ilyen esetben a sportkocsit valószínűleg elkoboznák, és az állam értékesítené. A gyorshajtás nem ritka ezen az útszakaszon: a helyi rendőrség csak idén, januártól júliusig több mint 64 ezer esetet regisztrált az A2-es autópályán.