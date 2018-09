Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába támogatja a munkásszálló-építést a kormány, ezzel nem ellensúlyozhatja a csapást, amelyet a több százezer fős hiánnyal birkózó munkaerőpiacra a cafeteria-rendszer megcsorbításával mért.","shortLead":"Hiába támogatja a munkásszálló-építést a kormány, ezzel nem ellensúlyozhatja a csapást, amelyet a több százezer fős...","id":"20180920_Mar_Ukrajnabol_sem_szivesen_jonnek_vendegmunkasok_a_magyar_epitkezesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbec59b-2aeb-4555-b458-c026eabf96d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Mar_Ukrajnabol_sem_szivesen_jonnek_vendegmunkasok_a_magyar_epitkezesekre","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:24","title":"Már Ukrajnából sem szívesen jönnek vendégmunkások a magyar építkezésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a27cd2-2b75-4fbb-b4ec-56d2bf6769f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres olimpiai bajnok 77 éves volt. ","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok 77 éves volt. ","id":"20180920_Meghalt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a27cd2-2b75-4fbb-b4ec-56d2bf6769f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaf990b-5045-421b-bccd-3a40e2414bcd","keywords":null,"link":"/sport/20180920_Meghalt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:06","title":"Meghalt Kulcsár Győző párbajtőröző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és energiafelhasználás nélkül működő fagymentesítő technológiát, amely állításuk szerint korlátlan ideig képes egy felület 90 százalékát szárazon és jégmentesen tartani.","shortLead":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és...","id":"20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8436aa1-744b-4f2f-8f1a-7822c8658a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Minden autós álma: kitalálták a vegyszerek és energia nélkül működő fagymentesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8fdbf-b966-4950-b44f-a5db3889b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kérte ki a Miniszterelnökségtől a volt Malév-székház értékbecslését és adásvételi szerződését. Az állam elővásárlási jogával élve 3 milliárd forintot fizetett az épületért.","shortLead":"Az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kérte ki a Miniszterelnökségtől a volt Malév-székház értékbecslését és adásvételi...","id":"20180919_Vilagoroksegi_teruleten_fekvo_epuletet_vett_az_allam_egy_kormanykozeli_uzletembertol_es_egy_offshore_cegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee8fdbf-b966-4950-b44f-a5db3889b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5425663f-7e34-4c53-8812-e1cb616735aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Vilagoroksegi_teruleten_fekvo_epuletet_vett_az_allam_egy_kormanykozeli_uzletembertol_es_egy_offshore_cegtol","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:30","title":"Világörökségi területen fekvő épületet vett az állam egy kormányközeli üzletembertől és egy offshore cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c116111b-3ddc-451c-a02e-913872226c61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orosz pénz tisztára mosásával vádolják a pénzintézetet.","shortLead":"Orosz pénz tisztára mosásával vádolják a pénzintézetet.","id":"20180919_Belebukott_a_penzmosasi_botranyba_a_Danske_Bank_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c116111b-3ddc-451c-a02e-913872226c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92481bf6-3285-4ad1-aada-c4db57392c0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Belebukott_a_penzmosasi_botranyba_a_Danske_Bank_vezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:24","title":"Belebukott a pénzmosási botrányba a Danske Bank vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott kockáztatás vesztesége.","shortLead":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott...","id":"20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b798329e-4399-432a-b2af-b381d0f0d2bf","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:46","title":"Néhány nap alatt elvesztette minden vagyonát az egyik leggazdagabb norvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","shortLead":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","id":"20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e41be4-5e29-4b54-835a-843907985c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:48","title":"Klebelsberg Központ: hazugság, nem igaz, nincs is országos tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Zetényi-Csukás Ferenc jelentette be Facebookján büszkén, utólag, az eseményt előzőleg nem verték nagy dobra.","shortLead":"Ezt Zetényi-Csukás Ferenc jelentette be Facebookján büszkén, utólag, az eseményt előzőleg nem verték nagy dobra.","id":"20180919_Titokban_Horthyszobrot_avattak_Hajduboszormeny_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7853293-efd3-44b4-9c78-4a169cdd98eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Titokban_Horthyszobrot_avattak_Hajduboszormeny_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:01","title":"Titokban avattak Horthy-szobrot Bodaszőlőn, a fideszes polgármester is felszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]