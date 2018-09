Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még nem tudják, mi okozza a megbetegedéseket, de a biztonság kedvéért mindenki forralja 5 percig az ivóvizet is. ","shortLead":"Még nem tudják, mi okozza a megbetegedéseket, de a biztonság kedvéért mindenki forralja 5 percig az ivóvizet is. ","id":"20180921_Hatosag_a_Heves_megyei_megbetegedesekrol_forraljak_fel_a_vizet_mielott_hasznaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd2cda-5152-4e9b-8540-d359646d7b42","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Hatosag_a_Heves_megyei_megbetegedesekrol_forraljak_fel_a_vizet_mielott_hasznaljak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:45","title":"Hatóság a Heves megyei megbetegedésekről: forralják fel a vizet, mielőtt használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323efa26-4148-4a46-9f30-f925cbba4d10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felbocsátása után öt hónappal máris két új bolygóra bukkant a TESS nevű exobolygóvadász.","shortLead":"Felbocsátása után öt hónappal máris két új bolygóra bukkant a TESS nevű exobolygóvadász.","id":"20180921_szuperfold_bolygo_felfedezes_nasa_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323efa26-4148-4a46-9f30-f925cbba4d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c91e1-cab9-48a5-94f7-5230c78416cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_szuperfold_bolygo_felfedezes_nasa_urszonda","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:33","title":"Szuperföldet fedezett fel a NASA új szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8464f72-ee43-4e71-b519-716ccdd9a5fb","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az új támogatás nem ellensúlyozza a csapást, amelyet a cafeteria-rendszer megcsorbítása mért a több százezer fős hiánnyal küzdő munkaerőpiacra.","shortLead":"Az új támogatás nem ellensúlyozza a csapást, amelyet a cafeteria-rendszer megcsorbítása mért a több százezer fős...","id":"201838__munkaero__mobilitas__tanarbol_programozo__hianygazdalkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8464f72-ee43-4e71-b519-716ccdd9a5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddafbe82-301a-4114-a9aa-d1e7a0017e9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201838__munkaero__mobilitas__tanarbol_programozo__hianygazdalkodas","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:30","title":"„Háromszor annyit vesz el a kormány, mint amennyit a munkásszállóprogrammal ad”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog javulni a helyzet.","shortLead":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog...","id":"20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0780f1-9366-46a3-96e3-ef4ea205e39d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:42","title":"Már a Z generáció fele is beletörődött, hogy nyugdíjasként dolgoznia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett rendszeres jövedelmet? Erre az olvasói kérdésre mutatta be a választ az Adózóna.","shortLead":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett...","id":"20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f953ba4a-ea6a-4188-a558-6336d69b92fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:48","title":"Külföldi cégtől kapja a fizetését? Nehogy meglepetés érje az adóbevalláskor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","shortLead":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","id":"20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c59f91c-f303-4a27-bf29-412f6e19d869","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:34","title":"Bezárja két fiókját a CIB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e76b1-1b10-464b-b3f9-0566e5cf1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Veres János az Mfor-nak írta le, hogy élte meg a 2008-as krízist a Pénzügyminisztérium vezetőjeként.","shortLead":"Veres János az Mfor-nak írta le, hogy élte meg a 2008-as krízist a Pénzügyminisztérium vezetőjeként.","id":"20180921_A_magyarok_es_az_europai_vezetok_is_teljesen_vakok_voltak__2008ra_emlekezik_az_akkori_penzugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473e76b1-1b10-464b-b3f9-0566e5cf1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206cdcd0-a61e-4d8a-a7d3-b8c72b1049be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_magyarok_es_az_europai_vezetok_is_teljesen_vakok_voltak__2008ra_emlekezik_az_akkori_penzugyminiszter","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:04","title":"A magyarok és az európai vezetők is teljesen vakok voltak – 2008-ra emlékezik az akkori pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]