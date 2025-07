Sulyok Tamás most először adott kegyelmet

Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is – derül ki a HVG-nek a Sándor-palota által kiadott adatsorból. Sulyok Tamás tartja magát ahhoz, amihez tavaly is: aki nem ad kegyelmet, az nem is hibázhat.