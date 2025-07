Felkavarja Szlovákiát Robert Fico merénylőjének most kezdődő pere

Megkezdődött Pozsonyban a Robert Fico tavalyi merényletének ügyében indított per tárgyalása. A per felkavarja Szlovákiát, különösen, hogy már nem is gyilkossági kísérlettel, hanem terrorizmussal vádolják Robert Fico merénylőjét. A 72 éves Juraj Cintula tavaly május közepén egy vidéki kampányrendezvényen közvetlen közelről ötször lőtt rá a politikusra, és életveszélyesen megsebesítette. Akár életfogytiglant is kaphat.

De hogy a besztercebányai bíróság mikor hozza meg az ítéletet, azt nem tudni. Egyhamar biztosan nem. A vádlott tagadja, hogy meg akarta volna ölni a kormányfőt. De tettében az tükröződik vissza, hogy a szlovák társadalom mind inkább megosztott.

A miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a történtekért az ellenzék és az ellene agitáló média, a gyűlöletteli politika a felelős. Ezzel szemben a másik oldal azt mondja, hogy Fico tehet mindenről, mivel igen agresszívan szokott megnyilvánulni, és ezzel gátakat szakít át a közvéleményben.

A hírügynökség azt emeli ki, hogy a tavalyi szlovákiai merénylet rávilágított a politikai és társadalmi széttagoltságra, sőt súlyosbította. Az elkövető azt vallotta, hogy nem akart végezni áldozatával, csupán azért tüzelt, mert nem értett egyet a hivatalos irányvonallal Ukrajna, a média és a kultúra ügyében.

A jelentés megjegyzi, hogy Fico egy sor változtatást hajtott végre a büntető törvénykönyvben és a sajtóban, nagyjából úgy, mint Orbán Viktor. Azt ígéri, hogy alkotmányos reformokkal gátat emel a liberalizmus útjába.