Történetesen közvetlenül Vencel, azaz Václav névnapja előtt van az ünnep, hiszen Szent Vencel (907-929) – a cseh Přemysl uralkodóház tagja – egyben a cseh sörfőzők védőszentje is. A cseh fejedelem e megtiszteltetést azzal vívta ki magának, hogy halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg az értékes cseh komló kivitelét országából. Halála után szentté is avatták hálából, és évszázadok óta ő a csehek védőszentje.

''A kocsmába mentem'' – Szt Vencel lovasszobra Vencel nélkül © Facebook

A csehek évente és fejenként 140 liter sört fogyasztanak, és ezzel fölényesen őrzik világelsőségüket. Így van ez annak ellenére is, hogy az utóbbi években nagy változások történtek sörfogyasztási szokásaikban. Sokáig úgy gondolták, hogy a jó cseh sörnek nem kell cégér. A polgárok rendszeresen eljártak törzskocsmáikba, s ezekben jó ideig több sör fogyott, mint a boltokban.

A tendencia azonban megfordult, és mostanság otthon söröznek a népek. A változás drámai, hiszen a cseh társasági élet nagyon fontos színtere volt a kocsma. „Az embert csak akkor ismered meg jól, ha készületlenül éred otthon. Ha azonban a csehet akarod megismerni, uccu utána a kocsmába!” – állította Radko Pytlik cseh író, aki a nevezetes prágai cseh söröző, az U Zlateho Tigra (Arany Tigris) leghíresebb vendégével, Bohumil Hraballal is gyakran emelgette együtt a korsókat.

A fogyasztási szokások drasztikus változásának okai között a vendéglátóhelyi, illetve a bolti sörárak közti olló szélesebbre nyitását, az adóhivatalhoz bekötött pénztárgépek okán megemelt árat és a sörözői dohányzás betiltását egyaránt emlegetik. Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy Csehországban is dinamikusan nő a – gyakran dömping áron piacra dobott – dobozos sörök forgalombahozatala. A cseh sör napjai – mert az ünnep immár többnaposra bővült – elsősorban a csapolt sör fogyasztását támogatnák.

© AP / Petr David Josek

Az eseményre vendéglátóhelyek sokasága készül ínyencségekkel, hogy a sörivókat visszacsábítsa a nyilvános tetthelyekre. Ahogy azt többször hangsúlyozták, az is a cél, hogy bebizonyítsák, a sör nem csak a cseh gulyásokkal, a híres utopeneccel és a Nakladeny Hermelinnel harmonizál, de finomságok egész sorának méltó kísérője.

Az idei „Dny českého piva” azaz a „cseh sör napjai” sorozat szeptember 26-tól 30-ig tart (közben koccintanak a cseh államalapítás ünnepére is, ami 2000 óta szeptember 28.). Az ez idő tájt Csehországba látogató sörturisták további információkat az esemény FB-oldalán találhatnak. Ha pedig sörbaráti szolidaritásból (is) csatlakoznánk az ünneplőkhöz, arra itthon is bőven van lehetőség, hiszen országszerte számos sörözőben, étteremben hozzáférhető az eredeti cseh sör, melynek, mint tudjuk, kis hazánkban is számtalan híve van.