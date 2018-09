Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való dolgokat.","shortLead":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való...","id":"20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265a9bc-da8a-49f7-ab67-5595e722ffb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:05","title":"Félig sincs kész a felújítás, de a polgármester felavatta az óvodaablakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem zavart sosem, Szijjártó Péter hitelkeretet ajánlott fel az országnak. A szigetországi ellenzék perbe fogná az elnököt.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem...","id":"20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995f1797-2d2c-4bac-9acb-1ce369cd7fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:18","title":"Szijjártó Fülöp-szigeteki üzleti partnere bevallotta az ítélet nélküli gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613dfdff-912d-4326-8669-ed65a357a1c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunkin' Donuts szerint akadályozza növekedését a neve, ezért kényszerül módosítani azt.","shortLead":"A Dunkin' Donuts szerint akadályozza növekedését a neve, ezért kényszerül módosítani azt.","id":"20180927_Csak_a_fank_nem_szerepel_majd_a_vilag_legnagyobb_fankozojanak_neveben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613dfdff-912d-4326-8669-ed65a357a1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6ec66a-9266-497b-8a33-e29d41312909","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Csak_a_fank_nem_szerepel_majd_a_vilag_legnagyobb_fankozojanak_neveben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:45","title":"Csak a fánk nem szerepel majd a világ legnagyobb fánkozójának nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet arról, mi történt valójában Salisburyben – ezt Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője írta az egyik orosz közösségi oldalon megjelent kommentjében. Azt követően szólalt meg, hogy a Bellingcat oknyomozó portál kiderítette, hogy mi a neve a márciusi Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt egyik orosz ügynöknek, s azt is megírta, hogy Anatolij Csepigát 2014-ben Oroszország hőse címmel tüntette ki Vlagyimir Putyin elnök. ","shortLead":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet...","id":"20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb50585a-897b-402e-942c-64f52eebef30","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:52","title":"Az oroszok továbbra is tagadnak Szkripal-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig ez az első.","shortLead":"Eddig ez az első.","id":"20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0b8aff-3a8a-4223-a1e6-3fc5695103c7","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:58","title":"Kávézót nyitott a Mol a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Indul a Falusi Útalap.","shortLead":"Indul a Falusi Útalap.","id":"20180928_Egymilliard_forintot_ad_iden_a_kormany_utfelujitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4582cd4c-9ebd-4392-bcfe-1cefc50a7968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Egymilliard_forintot_ad_iden_a_kormany_utfelujitasra","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:38","title":"Egymilliárd forintot ad idén a kormány útfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","shortLead":"Most az Auchan termékénél találtak problémát.","id":"20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0ae57b-a109-4dd9-8012-2daa4aab3fda","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_ujabb_szennyezett_tejeket_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:16","title":"Újabb szennyezett tejeket vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","shortLead":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","id":"20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395a2c-230e-4484-a204-f9ccf710679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:49","title":"600 bírságot gyűjtött be a MÁV rekorder bliccelője, 9 millióval lóg a vasútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]