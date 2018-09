Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és kérdezhessék Gulyás Gergelyt.","shortLead":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és...","id":"20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a8cb77-5c1d-4706-ba45-f63794063eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:58","title":"Többszöri kérésre sem engedték be a Magyar Hang újságíróit a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93bd84d-d2b5-4fed-bbc2-7d942324f2f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez őt viszont egyáltalán nem érdekli. ","shortLead":"Ez őt viszont egyáltalán nem érdekli. ","id":"20180927_Claire_Underwood_Kartyavar_House_of_Cards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93bd84d-d2b5-4fed-bbc2-7d942324f2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6686845-fd6d-47db-ab93-65a43eaa6c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Claire_Underwood_Kartyavar_House_of_Cards","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:45","title":"Claire Underwoodot nagyon nem csípik a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elmar Mammadyarov a két ország közötti stratégiai partnerség fejlesztésében és kiterjesztésében játszott szerepéért kapta meg a Magyar Érdemrend középkeresztjét.","shortLead":"Elmar Mammadyarov a két ország közötti stratégiai partnerség fejlesztésében és kiterjesztésében játszott szerepéért...","id":"20180927_Kituntette_az_azerbajdzsani_kulugyminisztert_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10020573-dddd-4746-bc05-5991e2d0634e","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kituntette_az_azerbajdzsani_kulugyminisztert_Szijjarto","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:56","title":"Kitüntette az azerbajdzsáni külügyminisztert Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","shortLead":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","id":"20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a8e40e-addb-4b85-9a52-8ec3404cb615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:45","title":"Hihetetlen, de még mindig csak kézzel-lábbal mutogatunk, ha külföldivel kell tárgyalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","shortLead":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","id":"20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ca52f-d9b0-4791-a7e2-bf20c641a654","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:58","title":"Kirándulni készül? Van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A negyedik Orbán-kormány politikai kinevezettjei, 164 tanácsadó és stratéga több százmillió forintjába kerül havonta az adófizetőknek, évente pedig több milliárdjába. Mesterházy Attila szocialista képviselő kérte ki a minisztériumoktól az adatokat, mi pedig összegeztük.","shortLead":"A negyedik Orbán-kormány politikai kinevezettjei, 164 tanácsadó és stratéga több százmillió forintjába kerül havonta...","id":"20180928_orban_kormany_allamtitkari_apparatus_tanacsadok_szama_burokraciacsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8673f108-d164-4e62-bab0-064194d9f691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_orban_kormany_allamtitkari_apparatus_tanacsadok_szama_burokraciacsokkentes","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:00","title":"Jól meghízott Orbán kormányapparátusa, sok pénzünk van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Börtönbüntetésre ítéltek egy osztrák gyümölcstermesztőt, aki olyan rovarölő szert használt, mely több tucat méhkolónia pusztulását okozta. A férfi szakképzett volt, tudnia kellett, mivel jár az illegális szer használata.","shortLead":"Börtönbüntetésre ítéltek egy osztrák gyümölcstermesztőt, aki olyan rovarölő szert használt, mely több tucat méhkolónia...","id":"20180927_Mehek_elpusztitasa_miatt_iteltek_bortonre_egy_osztrak_gazdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d7245-42ac-47bc-880a-d6c78622cb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Mehek_elpusztitasa_miatt_iteltek_bortonre_egy_osztrak_gazdat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:57","title":"Méhek elpusztítása miatt ítéltek börtönre és többmilliós büntetésre egy osztrák gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f61b0d-0a09-410c-918d-838d0c611368","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Scania bemutatta legújabb hibrid és plugin-hibrid kamionjait, amelyek nemcsak prototípusok, hanem valóban piaci megjelenésre is számíthatnak.","shortLead":"Scania bemutatta legújabb hibrid és plugin-hibrid kamionjait, amelyek nemcsak prototípusok, hanem valóban piaci...","id":"20180927_scania_kamion_hibrid_plug_in","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f61b0d-0a09-410c-918d-838d0c611368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dee4e-f759-4200-b585-28810d56fd91","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_scania_kamion_hibrid_plug_in","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:23","title":"Ezek is töltőn lógnak majd: jönnek a konnektoros kamionok a Scaniától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]