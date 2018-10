Asia Argento rövid időn belül másodszor szólalt meg azóta, hogy partnere, Anthony Bourdain öngyilkosságot követett el, kollégája, Jimmy Bennett szexuális zaklatással vádolta meg. Argento a DailyMail TV-nek adott interjúja után most az olasz Non è l'Arena című tévéműsorban beszélt a történtekről. Azt mondta, nem követett el semmit sem, amivel megvádolták. „Nem vagyok bűnös, és szeretnék visszamenni az X-Faktorba, végezni a munkámat” – mondta a színésznő, akit menesztettek a tehetségkutató zsűrijéből miután nyilvánosságra kerültek Bennett vádjai.

A műsorban egy héttel korábban Jimmy Bennett volt a vendég. A fiatal színész azt állítja, hogy Argento szexuálisan zaklatta, amikor 17 éves volt. A színésznő szerint Bennett tekintete üres volt, az arca pedig kifejezéstelen. „Láttam gyerekként, aki aztán nem tudta továbbvinni a karrierjét, egy elveszett lélek” – mondta róla.

A színésznő beszélt arról is, hogy a gyerekei is megszenvedték a történteket, a fiát el is kellett küldenie Amerikába az édesapjához, miután az emberek elkezdték pedofilnak nevezni.

Asia Argento új ügyvédje, Mark Jay Heller szeptemberben nyilatkozatot adott ki a színésznő nevében, amelyben az állt, hogy valóban történt „szexuális támadás”, de ennek a színésznő nem az elkövetője volt, hanem az áldozata.

Argento a mostani interjúban ezt úgy adta elő, hogy Bennett segítséget kért tőle egy meghallgatáshoz. „Elkezdett csókolgatni, hozzám nyúlt, de nem úgy, mint egy anyához, és nem úgy, mint egy gyerek, akinek láttam, hanem mint egy fiú őrjöngő hormonokkal. És ettől lefagytam – mondta. – Szó szerint rám ugrott… Rajtam volt, és elélvezett. Én nem éreztem semmit, nem ragáltam, mert számomra az egész elképzelhetetlen volt. Azt mondta, ez volt a fantáziája 12 éves kora óta. Számára én egy trófea voltam.”

A 42 éves színésznő, a szexuális zaklatások ellen küzdő Me Too kampány egyik legismertebb arca.