Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Luxusrepülőzés és önmagunk felszalámizása – így foglalható össze az elmúlt néhány nap. Orbánék nem tudják, mihez is kellene kezdeni azzal, hogy milliárdos gépen repkednek, az ellenzéki térfélen pedig lassan kérdés, miből van több: belharcból vagy szavazóból. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Luxusrepülőzés és önmagunk felszalámizása – így foglalható össze az elmúlt néhány nap. Orbánék nem tudják, mihez is...","id":"20181006_Fulke_Egyszerre_zavarodott_meg_Orban_es_ellenzeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917c233d-bc99-4f9b-8e74-8d785224a361","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Fulke_Egyszerre_zavarodott_meg_Orban_es_ellenzeke","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Fülke: Egyszerre zavarodott meg Orbán és ellenzéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyomozás indított a francia rendőrség, miután az Interpol igazgatójának felesége bejelentést tett férje, Meng Hung-vej eltűnéséről – közölték pénteken hírügynökségek rendőrségi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Nyomozás indított a francia rendőrség, miután az Interpol igazgatójának felesége bejelentést tett férje, Meng Hung-vej...","id":"20181005_eltunt_az_interpol_igazgatoja_meng_hungvej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43a032-dc42-4c8e-8977-5ac4ff8f187d","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_eltunt_az_interpol_igazgatoja_meng_hungvej","timestamp":"2018. október. 05. 12:53","title":"Eltűnt az Interpol igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c504fbd-a8ac-40b7-a9c2-a9616625fdbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"21. század, internet, mobileszközök ide vagy oda, a régi jó, nyomtatott telefonkönyv még mindig jár a „vonalas” előfizetőknek.","shortLead":"21. század, internet, mobileszközök ide vagy oda, a régi jó, nyomtatott telefonkönyv még mindig jár a „vonalas”...","id":"20181005_Tudtak_hogy_meg_mindig_van_nyomtatott_telefonkonyv__Titkoljak_hogy_mennyit_nyomnak_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c504fbd-a8ac-40b7-a9c2-a9616625fdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a188b20e-1660-4ecd-a4fc-b4bb7f100bd4","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Tudtak_hogy_meg_mindig_van_nyomtatott_telefonkonyv__Titkoljak_hogy_mennyit_nyomnak_belole","timestamp":"2018. október. 05. 10:28","title":"Tudták, hogy még mindig van nyomtatott telefonkönyv? – Titkolják, hogy mennyit nyomnak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország szerint egy grúziai titkos katonai laboratóriumban az USA 73 embert ölt meg. Moszkva figyelmeztette Washingtont, az orosz-grúz határ közelében történtek nem maradnak válasz nélkül. Az USA szerint viszont az oroszok el akarják terelni a figyelmet az orosz titkosszolgálati akciókról.","shortLead":"Oroszország szerint egy grúziai titkos katonai laboratóriumban az USA 73 embert ölt meg. Moszkva figyelmeztette...","id":"20181005_Orosz_ellentamadas__Moszkva_73_ember_megolesevel_vadolja_az_USAt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a6747-6cbe-4171-98fb-103344b293c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Orosz_ellentamadas__Moszkva_73_ember_megolesevel_vadolja_az_USAt","timestamp":"2018. október. 05. 13:32","title":"Orosz ellentámadás – Moszkva 73 ember megölésével vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b86b7a-0163-4887-ae5b-7bb85a60a3d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos feladatot látnak el az elefántok ráncai: egy nemzetközi kutatócsoport szerint a látható ráncok alatt kis csatornák hálózata fut, amelyek a sár és víz tárolásában vesznek részt. ","shortLead":"Fontos feladatot látnak el az elefántok ráncai: egy nemzetközi kutatócsoport szerint a látható ráncok alatt kis...","id":"20181006_afrikai_elefant_rancai_viz_raktarozasa_epidermis_folyadekhaztartas_szarazsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b86b7a-0163-4887-ae5b-7bb85a60a3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce6cdae-2072-442a-a811-148c75ae83ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_afrikai_elefant_rancai_viz_raktarozasa_epidermis_folyadekhaztartas_szarazsag","timestamp":"2018. október. 06. 11:03","title":"Észrevette már, milyen ráncosak az elefántok? Kiderült, hogy nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"","category":"sport","description":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még a vendégcsapat, a Newcastle vezetett 2:0-ra.","shortLead":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még...","id":"20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6521e9-2a15-4314-9893-478b0ba502ba","keywords":null,"link":"/sport/20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","timestamp":"2018. október. 06. 20:42","title":"Vesztes állásból fordított a MU a Newcastle ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8161058-c2c4-411a-90a3-a55eb1b6e57f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem a Boston Dynamics, hanem a svájci ETH Zürich állt elő egy \"robotkutyával\", ami a fejlesztők szerint sokkal barátságosabb jószág, mint a rivális fejlesztése.","shortLead":"Ezúttal nem a Boston Dynamics, hanem a svájci ETH Zürich állt elő egy \"robotkutyával\", ami a fejlesztők szerint sokkal...","id":"20181005_eth_zurich_anymal_onjaro_robot_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8161058-c2c4-411a-90a3-a55eb1b6e57f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a16f3e-97f2-48e9-9522-b612b7273dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_eth_zurich_anymal_onjaro_robot_video","timestamp":"2018. október. 05. 13:31","title":"Okosabb az embernél: a szemetet is összeszedi ez a svájci robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","shortLead":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","id":"20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f993-e7da-4811-bcc7-efe3a812fa96","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","timestamp":"2018. október. 05. 13:10","title":"Boltban dolgozna? Nem mindegy, melyik megyében próbálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]