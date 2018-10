Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22 százalék.","shortLead":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22...","id":"20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f7f4f-900b-41e4-bb8f-3bd51bd96919","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","timestamp":"2018. október. 08. 12:10","title":"Kiderült, milyen munkáról álmodnak a magyar hetedikesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent - közölte a bajor főváros rendőrsége vasárnap, a világ legnagyobb sörfesztiváljának zárónapján.","shortLead":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent...","id":"20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d566e-9cb6-481a-ab9e-75e88b331421","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","timestamp":"2018. október. 07. 20:15","title":"Érdekes adatok az idei Oktoberfestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","shortLead":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","id":"20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5abe60-4a4d-41cb-9a87-47126447cba3","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","timestamp":"2018. október. 07. 14:33","title":"Újabb oknyomozó újságírót gyilkoltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3bd3db-26f0-4754-bca8-783262d5b204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább folytatódik a jobbikos Facebook-saga. ","shortLead":"Tovább folytatódik a jobbikos Facebook-saga. ","id":"20181007_volner_nem_ner_de_sneider_roller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d3bd3db-26f0-4754-bca8-783262d5b204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033de236-c659-4b8d-bd9b-409c4e0ec7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_volner_nem_ner_de_sneider_roller","timestamp":"2018. október. 07. 15:07","title":"Volner: nem NER, de Sneider roller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4c8db0-b157-4e34-8221-51e86386ac13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány volt külügyminisztere interjút adott a hétfői Népszavának. Ebben egyebek mellett azt mondta, Orbánéknak a sikeres Magyarország nem a cél, hanem csupán egy eszköz fő céljuk megvalósítására, arra, hogy Orbán még jó sokáig Magyarország miniszterelnöke maradhasson.","shortLead":"Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány volt külügyminisztere interjút adott a hétfői Népszavának. Ebben egyebek...","id":"20181008_Jeszenszky_Orban_Viktor_es_a_kormany_lenyegeben_azonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4c8db0-b157-4e34-8221-51e86386ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36681be6-2de0-4b16-9592-7359e8a10657","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Jeszenszky_Orban_Viktor_es_a_kormany_lenyegeben_azonos","timestamp":"2018. október. 08. 08:35","title":"Jeszenszky: Orbán Viktor és a kormány lényegében azonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3891a86b-e0c4-499f-b73f-eb7245ab8039","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a címe a francia könyvpiac legújabb szenzációjának, amely a svájci bankok működésének pokolian sötét oldaláról szól.","shortLead":"Ez a címe a francia könyvpiac legújabb szenzációjának, amely a svájci bankok működésének pokolian sötét oldaláról szól.","id":"20181008_Lucifer_bankara_voltam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3891a86b-e0c4-499f-b73f-eb7245ab8039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3156724d-ff9a-4014-a97a-3b6a099f8430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Lucifer_bankara_voltam","timestamp":"2018. október. 08. 07:15","title":"„Lucifer bankára voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán indította be a sorosozás szintű propagandát. ","shortLead":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán...","id":"20181007_A_DK_megint_ukranozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485233c3-00de-4189-8300-bd26257064f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_A_DK_megint_ukranozik","timestamp":"2018. október. 07. 17:20","title":"A DK megint ukránozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket győzelemre.","shortLead":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket...","id":"20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc926ec-f6b0-4279-8201-5d9f5d0a8787","keywords":null,"link":"/sport/20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","timestamp":"2018. október. 06. 17:36","title":"Edzőváltás után győzött a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]