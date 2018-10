Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27e5d395-f7a0-4b0e-8d34-a3dbf22a155e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt tévécsatorna, amely közvetítette volna az idei Miss Universe Hungary-t. Instagram-posztokból derült ki, hogy Kecskés Enikő képviseli majd hazánkat a bangkoki világversenyen. ","shortLead":"Nem volt tévécsatorna, amely közvetítette volna az idei Miss Universe Hungary-t. Instagram-posztokból derült ki...","id":"20181017_Gyakorlatilag_titokban_valasztottak_meg_az_idei_magyar_szepsegkiralynot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e5d395-f7a0-4b0e-8d34-a3dbf22a155e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e461b9f-ab8d-4518-a021-e084210ca2c6","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Gyakorlatilag_titokban_valasztottak_meg_az_idei_magyar_szepsegkiralynot","timestamp":"2018. október. 17. 10:35","title":"Gyakorlatilag titokban választották meg az idei magyar szépségkirálynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia megtestesítője lett az autók műszerfala. Hogy jelenleg az evolúció mely lépcsőfokán állunk, nehéz lenne megmondani, az viszont már látszik, milyen lesz a jövőben.","shortLead":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia...","id":"20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200e059c-bda7-4fa6-a1e1-bd0e810728dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","timestamp":"2018. október. 17. 11:20","title":"Úgy megváltozik az autók műszerfala, hogy rá sem fog ismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Reprezentál, fontosságot közvetít, találkozási pont lesz.","shortLead":"Reprezentál, fontosságot közvetít, találkozási pont lesz.","id":"20181017_Nem_fogja_elhinni_miert_vesz_a_kormany_hetmilliardert_muvhazat_Hanoiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9ac022-fabd-4f08-8669-3de662d84b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Nem_fogja_elhinni_miert_vesz_a_kormany_hetmilliardert_muvhazat_Hanoiban","timestamp":"2018. október. 17. 13:35","title":"Nem fogja elhinni, miért vesz a kormány hétmilliárdért művházat Hanoiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","shortLead":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","id":"20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66d943c-ad02-4acb-bc31-8ef4730d67c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. október. 18. 16:02","title":"Hidegebb lesz és eshet is a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott a szolgáltatás helyreállítása.","shortLead":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott...","id":"20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779706c-91f9-437f-85bc-3ba7aafe90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","timestamp":"2018. október. 17. 09:33","title":"Történetének legnagyobb leállását szenvedte el a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi szakértők óvtak a legalizálás következményeitől, ugyanakkor az eladást és a használatot továbbra is szigorúan szabályozzák.","shortLead":"Egészségügyi szakértők óvtak a legalizálás következményeitől, ugyanakkor az eladást és a használatot továbbra is...","id":"20181017_Teljesen_legalizaltak_a_marijuanat_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c073ba3-b1e4-46c5-811a-15b1e8582e7f","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Teljesen_legalizaltak_a_marijuanat_Kanadaban","timestamp":"2018. október. 17. 10:14","title":"Teljesen legalizálták a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más mobilokat is tölthet, ha aktiválja a vonatkozó beállítást. ","shortLead":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más...","id":"20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6207a1c-1186-4d04-9831-4ac20107be5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","timestamp":"2018. október. 17. 13:33","title":"Olyat tud az új Huawei telefon, hogy alig hiszünk a szemünknek – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]