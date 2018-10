Október 14-én az otthonától néhány száz méterre megtámadta a futónőt egy férfi, és szexuális cselekedetre kényszerítette – írtuk meg korábban. „Mivel kiabálni és menekülni próbáltam, ezért megvert” – számolt be. Végül sikerült elmenekülnie.

Később ő maga számolt be pontosan az esetről, tette ezt azért, hogy figyelmeztesse a nőket a veszélyre. A támadót másfél órán belül elfogták a rendőrök a lakóhelyén, 17-én pedig már bíróság elé állították, ahol egy hosszas, két és fél órás ülést követően elrendelték a letartóztatását.

Makai Viktória a Facebookon szerdán közzétett bejegyzésében köszöni meg amiket a szörnyű eset kapcsán kapott támogatásokat. Azt ígéri, hogy hamarosan "Run-a-way" kampányra indul.

A poszt egy fotót is tartalmaz, amin látszik, hogy a futónőnek még mindig hatalmas monokli van a szeme körül, és a szeme is bevérzett, de ennek ellenére is mosolyog.