Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Magyarország hatályba léptette kegyetlen törvényét.\"","shortLead":"\"Magyarország hatályba léptette kegyetlen törvényét.\"","id":"20181015_A_hatalyba_lepett_hajlektalanrendeletrol_ir_a_BBC_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4a3b6d-2c4a-4573-b576-06fbc8c12556","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_hatalyba_lepett_hajlektalanrendeletrol_ir_a_BBC_is","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"A hatályba lépett hajléktalanrendeletről ír a BBC is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","shortLead":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","id":"20181016_Porsche_Panamera_GTS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f6f05f-b045-42c0-9489-f6db80d8ae52","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Porsche_Panamera_GTS","timestamp":"2018. október. 16. 08:26","title":"Kombiként is kapható a 460 lóerős új Porsche Panamera GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának adta ki magát. ","shortLead":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának...","id":"20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1d11e-11f9-4a5c-8da8-d6a6c70c7e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","timestamp":"2018. október. 16. 16:17","title":"Börtönt kapott a párizsi terrortámadások „ál-áldozata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","shortLead":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","id":"20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21059cc-4551-400a-8480-016bd9e450ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 16. 06:29","title":"Bod Péter Ákos: Teljesen érthetetlen, miért törlik el a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig már több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe és közel hétezer volt katona jelenleg is börtönben van Törökországban.","shortLead":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig...","id":"20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea20b65-a2bb-4eb0-9c85-bb84003402a1","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","timestamp":"2018. október. 15. 21:05","title":"Újabb katonákat börtönöznének be Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia óriási olajáremeléssel fenyegetőzik, ha külföldi szankciók következnek az eltűnt újságíró miatt. ","shortLead":"Szaúd-Arábia óriási olajáremeléssel fenyegetőzik, ha külföldi szankciók következnek az eltűnt újságíró miatt. ","id":"20181015_A_reformherceg_visszavag_igy_lokheti_meg_a_koolaj_vilagpiaci_arat_egy_ujsagiro_eltunese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbf5e18-f259-4bb2-8263-0eabe32330ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_reformherceg_visszavag_igy_lokheti_meg_a_koolaj_vilagpiaci_arat_egy_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 15. 13:09","title":"A „reformherceg” visszavág: így lökheti meg a kőolaj árát egy újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak ennek a folyónak a vizében. Most még nincs akkora baj, de idővel komolyan visszaüthet. ","shortLead":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak...","id":"20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715bc8-cb3a-40ba-998b-0cc1857acb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","timestamp":"2018. október. 15. 16:33","title":"Megnézték, mennyi műanyag úszkál a Dunában, és sokkal nagyobb a baj, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egyszeri jelleggel” csaknem 500 millió forintot utalt ki a kormány az idei rendkívüli tartalékból a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak, és elrendelte, hogy a jövő évtől évi másfél milliárd álljon rendelkezésre erre a célra.","shortLead":"„Egyszeri jelleggel” csaknem 500 millió forintot utalt ki a kormány az idei rendkívüli tartalékból a Kék Bolygó...","id":"20181016_Felmilliard_a_kormanytol_Ader_Janos_alapitvanyanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4b4ec4-4337-4d10-9495-94e4000eb065","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Felmilliard_a_kormanytol_Ader_Janos_alapitvanyanak","timestamp":"2018. október. 16. 10:15","title":"Félmilliárd a kormánytól Áder János alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]