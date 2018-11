Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két ember meghalt, amikor két gépkocsi összeütközött az M6-os autópályán Paks közelében.","shortLead":"Két ember meghalt, amikor két gépkocsi összeütközött az M6-os autópályán Paks közelében.","id":"20181102_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat_Paksnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093345f-dd36-4ef0-9e3c-c93f2e6d52df","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat_Paksnal","timestamp":"2018. november. 02. 19:49","title":"Halálos baleset miatt lezárták az M6-os autópályát Paksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdea1cf6-3703-49f7-b7b5-4a27dfd15106","c_author":"Hvorecky, Michal","category":"kultura","description":"Csehszlovákia nem élhette meg a századik születésnapját, és ezt Michal Hvoreczky botrányosnak tartja. A regényíró mégis örül, hogy láthatta, ahogy Szlovákia a mély zuhanás után megtalálja saját identitását. A 42 éves szlovák író a monarchia széthullásának századik évfordulójára ír a HVG felkérésére hazája múltjáról és jövőjéről.","shortLead":"Csehszlovákia nem élhette meg a századik születésnapját, és ezt Michal Hvoreczky botrányosnak tartja. A regényíró mégis...","id":"201844_szuksegunk_volt_azuhanasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdea1cf6-3703-49f7-b7b5-4a27dfd15106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e77ebe-9e93-4b15-b17b-bc0037f38f4d","keywords":null,"link":"/kultura/201844_szuksegunk_volt_azuhanasra","timestamp":"2018. november. 04. 12:30","title":"Michal Hvorecky: Hazám szétesését a politikusok gusztustalan csalásának tartom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9487ab-cb1a-47c6-a0b8-a6e39aff7a37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kelet-ukrajnai szakadárok, vagy az őket segítő orosz erők lelőtték az EBESZ nagyméretű drónját, miután az észrevett egy orosz rakétakilövőállást. A drón még azt is látta, hogy Oroszország felől több konvoj is belépett a szakadárok ellenőrzése alatt lévő területre","shortLead":"A kelet-ukrajnai szakadárok, vagy az őket segítő orosz erők lelőtték az EBESZ nagyméretű drónját, miután az észrevett...","id":"20181102_Eszrevett_egy_raketaallast_a_dron__lelottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf9487ab-cb1a-47c6-a0b8-a6e39aff7a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dac5b1-a011-4f55-92e7-5a93a22f9661","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Eszrevett_egy_raketaallast_a_dron__lelottek","timestamp":"2018. november. 02. 16:48","title":"Észrevett egy rakétaállást a drón – lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Puszta Dóra","category":"kultura","description":"Fél évtizeddel ezelőtt Kertész Imre volt az első, akit megszólaltatott az eddig 35 irodalmi Nobel-díjast meginterjúvoló, nagy presztízsű amerikai The Paris Review.","shortLead":"Fél évtizeddel ezelőtt Kertész Imre volt az első, akit megszólaltatott az eddig 35 irodalmi Nobel-díjast...","id":"201840__krasznahorkai_laszlo__the_paris_review__irofaggatas__monumentalisan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d379a2d-9038-49db-a534-4926a9a1233d","keywords":null,"link":"/kultura/201840__krasznahorkai_laszlo__the_paris_review__irofaggatas__monumentalisan","timestamp":"2018. november. 03. 11:00","title":"Krasznahorkai László a második magyar, aki ebbe az író-világválogatottba befért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2176585b-dd25-4587-b1cb-ebaae1b8dcfd","c_author":"Róna Péter","category":"velemeny","description":"A CEU bezárására tett kísérlet, Soros György becsmérlése, Brüsszel szapulása vagy a menekültek démonizálása a tények, a tudás és a tudomány elutasításának fedőneve.","shortLead":"A CEU bezárására tett kísérlet, Soros György becsmérlése, Brüsszel szapulása vagy a menekültek démonizálása a tények...","id":"201844_a_tudas_tronfosztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2176585b-dd25-4587-b1cb-ebaae1b8dcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620dc28-d33c-433d-aa6e-71403f2498ae","keywords":null,"link":"/velemeny/201844_a_tudas_tronfosztasa","timestamp":"2018. november. 03. 08:45","title":"Róna Péter: A tudás trónfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi fertőzésre gyanakodott, de az ÁNTSZ a GDPR-ra hivatkozva elküldte őt, nem kapott meg minden szükséges papírt.","shortLead":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi...","id":"20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998ef6bb-fe51-49de-9d42-ef2c80e73ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","timestamp":"2018. november. 04. 09:07","title":"Az adatvédelmi szabályok miatt nem mondta el az ÁNTSZ, miért halt meg az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","shortLead":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","id":"20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eb1d45-4173-4b7a-aa42-d8f9e2e410ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","timestamp":"2018. november. 03. 08:08","title":"Egyáltalán nem novemberi idővel folytatódik a november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66dd341d-81f8-4d89-a7c8-b1c7b559f69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második alkalommal ő és két társa már több mint 100 millió forint értékű ruhával távozott.","shortLead":"A második alkalommal ő és két társa már több mint 100 millió forint értékű ruhával távozott.","id":"20181103_Olaszorszagban_fogtak_el_a_szerb_bunozot_aki_ketszer_is_betort_ugyanabba_a_terezvarosi_uzletbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66dd341d-81f8-4d89-a7c8-b1c7b559f69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76224119-0ff1-4b64-ae19-65d60f0f57fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Olaszorszagban_fogtak_el_a_szerb_bunozot_aki_ketszer_is_betort_ugyanabba_a_terezvarosi_uzletbe","timestamp":"2018. november. 03. 09:36","title":"Olaszországban fogták el a szerb bűnözőt, aki kétszer is betört ugyanabba a terézvárosi üzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]