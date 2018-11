Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben szerény képzettségű külföldiek is ötéves tartózkodási vízumot kaphatnak. ","shortLead":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben...","id":"20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4263dfc2-359c-4275-a8e8-15a8f094509b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","timestamp":"2018. november. 05. 07:45","title":"A kényszer legyűri a hagyományt, Japán is megnyílik a külföldi munkavállalók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban Márki-Zay kampányát is segítő férfi hamar talált magának új állást. Versenyképes fizetés, megbecsülés várja, a kórházban ilyenekkel nem találkozott.","shortLead":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban...","id":"20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aac1e2-b04b-44f9-8c8a-3ebf8f28cd55","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","timestamp":"2018. november. 05. 12:26","title":"Kirúgták a kórházból a Kutyapárt-vezetőt, új munkája van: „Itt nem az államhatalom kiszolgálása számít”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni lehet, hogy változik.","shortLead":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni...","id":"20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fd27b1-cf00-4cdb-acc5-7efc764f6c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","timestamp":"2018. november. 05. 15:33","title":"Megszólalt a világ legjobb Apple-elemzője, szerinte ilyen lesz az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","shortLead":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","id":"20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23bc8a9-c4d1-42ed-b9dc-0a15202afd27","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","timestamp":"2018. november. 05. 12:34","title":"21 fiatal zenekart támogatnak állami pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","shortLead":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","id":"20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4358777c-8306-4b96-bafa-584fd59e7bad","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","timestamp":"2018. november. 05. 12:01","title":"Fekete György is a \"Nemzet Művésze\" lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja zajlik.","shortLead":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja...","id":"20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210c4ac0-734b-462a-a78f-e09a3518ea40","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","timestamp":"2018. november. 04. 14:59","title":"Jobbik: diktatúra felé tartunk, kommunisták irányítják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda4393-5e7c-4094-aba6-55c79ef73518","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ötödször is fellép Magyarországon a világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott brit trió, a Muse. Matt Bellamy és társai 2019. május 28-án a Papp László Budapest Sportarénában adnak műsort.","shortLead":"Ötödször is fellép Magyarországon a világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott brit trió, a Muse. Matt Bellamy és...","id":"20181105_Ujra_Budapestre_jon_a_Muse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dda4393-5e7c-4094-aba6-55c79ef73518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78da9ff4-8e9d-4b2f-b96a-e0ef4bb9aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ujra_Budapestre_jon_a_Muse","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Újra Budapestre jön a Muse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","shortLead":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","id":"20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3692f2-caba-43ae-8891-b5101548a750","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","timestamp":"2018. november. 04. 11:37","title":"A háború értelmetlen pusztítása: meghalt a hétéves jemeni kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]