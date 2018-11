Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett a Simonka-birodalom. Takács Ferenc tótkomlósi képviselő azután írt hosszú bejegyzést a Facebookon, hogy négy év nyomozás után a legfőbb ügyész Polt Péter indítványozta fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.","shortLead":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett...","id":"20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abdcd61-f60f-4743-a2e3-60211c9c65c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","timestamp":"2018. november. 08. 08:50","title":"Egy fideszes nyíltan megmondta, mit gondol a Simonka-ügyről, és bár figyelmeztették, nem hallgat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","shortLead":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","id":"20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c32fd6-43eb-4e1a-9520-efe92339874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","timestamp":"2018. november. 07. 14:21","title":"Patika állapotú régi diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el a háztartásokba. Kihasználni viszont egyelőre senki sem tudja.","shortLead":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el...","id":"20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf8988-4132-4142-9f2c-b714691a69fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","timestamp":"2018. november. 08. 11:33","title":"Gyorsabb és stabilabb wifit ígér otthonra a Netgear, csinált is hozzá két új routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két egyszerű, de hatékony módszer segíthet ebben.","shortLead":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két...","id":"20181108_nevmemoria_fejlesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fee3c1-e53b-4e22-ac9d-c84907330e38","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181108_nevmemoria_fejlesztese","timestamp":"2018. november. 08. 13:15","title":"Nem tudja megjegyezni a neveket? Ez a szuper módszer segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3f7b7b-f7cc-45b4-86ce-8e9a211abdf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc százalékkal kisebb valószínűséggel lépett fel Parkinson-kór azoknál, akiknek fiatalon kivették a vakbelét, pontosabban a féregnyúlványát – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","shortLead":"Tizenkilenc százalékkal kisebb valószínűséggel lépett fel Parkinson-kór azoknál, akiknek fiatalon kivették a vakbelét...","id":"20181107_vakbelmutet_parkinson_kor_kialakulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a3f7b7b-f7cc-45b4-86ce-8e9a211abdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fc3687-3e35-45cb-a25f-5b38c8ac3cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_vakbelmutet_parkinson_kor_kialakulasa","timestamp":"2018. november. 07. 13:03","title":"Volt már vakbélműtétje? Nem is gondolná, hogy ennek mennyire örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7445194a-cb31-4b7e-95d4-b6cf3b56a601","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 300 millió euró (közel 100 milliárd forint) beruházási értékű Etele Plaza ingatlanfejlesztőjének vezérigazgatója, Tatárt Tibor az alapkőletételen elmondta, a tárgyalások jól haladnak az Etele Plaza leendő bérlőivel, már a teljes bérbe adható terület 60 százalékára aláírt vagy folyamatban lévő szerződésük van.","shortLead":"A 300 millió euró (közel 100 milliárd forint) beruházási értékű Etele Plaza ingatlanfejlesztőjének vezérigazgatója...","id":"20181108_Letettek_a_Budapesten_epulo_szuperplaza_alapkovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7445194a-cb31-4b7e-95d4-b6cf3b56a601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250b2c0a-eca2-4cec-8883-6315a4e70288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Letettek_a_Budapesten_epulo_szuperplaza_alapkovet","timestamp":"2018. november. 08. 10:58","title":"Letették a Budapesten épülő szuperpláza alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bábolna Tetra olyan új hibridek kitenyésztésén dolgozik, melyek amellett, hogy jobban tűrik a magasabb környezeti hőmérsékletet, különleges, krémszínű tojásokat tojnak. ","shortLead":"A Bábolna Tetra olyan új hibridek kitenyésztésén dolgozik, melyek amellett, hogy jobban tűrik a magasabb környezeti...","id":"20181107_Feltalaltak_a_tokeletes_szinu_tojast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0083-16e0-41bc-bd8f-1e2352e28e83","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Feltalaltak_a_tokeletes_szinu_tojast","timestamp":"2018. november. 07. 10:24","title":"Feltalálták a tökéletes színű tojást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át véleményszabadságig. A néppárti kongresszus EU-s értékekről szóló határozatának első négy mondata egy magyar ellenzéki párt közleményében is állhatna. Ehhez képest Deutsch Tamás tegnap még arról számolt be, a liberális szó kimaradt a szövegből, és ezt a Fidesz irányába tett elmozdulásként értékelte. Update: megtaláltuk a kivett liberális szót, de nincs benne sok köszönet.","shortLead":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át...","id":"20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff669db1-d9bf-40ba-83b5-7ba70fab8857","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","timestamp":"2018. november. 08. 15:58","title":"Mégis ott van a liberális szó a néppárti határozatban, a Fidesz meg is szavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]