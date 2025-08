Elemző az iparról: Azt hittük, hogy már a gödör alján vagyunk, erre még lejjebb kerültünk

A gyenge második negyedéves GDP-adat után már lehetett sejteni, hogy nem alakul majd jól az ipari termelés sem, de a júniusi adat így is kellemetlen meglepetés – írta Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza a Központi Statisztikai Hivatal adatközlése után közzétett elemzői kommentárjában. Kiemeli: a koronavírus-járvány miatti lezárásokat leszámítva utoljára 2018 őszén produkált ilyen gyenge számokat a magyar ipar.

Annak ellenére tehát, hogy néhány jel már talán arra utalt, hogy az ipar elérhette a mélypontját, még lejjebb csúszott a gödörben az első fél év végére”

– magyarázta Virovácz, aki szerint az új számok fényében egyértelmű, hogy a negatív trend folytatódik. Ezt alátámasztja az is, hogy a különböző bizalmi indexek is romlottak az elmúlt hónapokban. Nem fest túl jó jövőképet az sem, hogy a mai német ipari meg megrendelésadatok messze alulmúlták a várakozásokat, így az exportra termelő szektorok kilátásai továbbra is borúsak. A vámháborús megállapodás nyugvópontot hozhat Virovácz szerint, de a Trump által belengetett retorziók akadályozzák a bizalom visszaépítés. Az ipar szerinte érdemben visszahúzhatja a magyar gazdaság teljesítményét 2025 egészét tekintve.

A szakértő nem tartja pozitív meglepetésnek a kiskereskedelmi adatot sem. A bolti forgalom ugyan 3 százalékkal nőtt, ez azonban a vártnál gyengébb növekedést jelent. A fogyasztás ezzel együtt is a magyar gazdaság egyetlen üde színfoltja, de a szektor teljesítménye meglehetősen ingadozó, ami módszertani kérdéseket is felvet. A gyógyszerekre vonatkozó önkéntes árkorlátozás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy nőjön a kiskereskedelem összteljesítménye, de a növekedés mozgatórugója most még nem látszik tisztán Virovácz szerint. Úgy látja, hogy az év hátralevő részében velünk maradhat mind a növekedés, mind annak ingadozása.

Az ipari adatok a jövőre nézve vegyes képet mutatnak Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint. Az európai üzleti hangulatban fokozatos javulás érzékelhető, a vámháború lezárása azonban még kérdéses, ahogyan az is, hogy Németország talál-e magának új piacot Kína helyett. A bolti forgalom a júniusi adathoz hasonlóan bővülhet az év során, főleg a reálbérek növekedésének köszönhetően, de ez a hatás fokozatosan lassulhat Nagy szerint. Ősszel az szja-mentesség kibővítése és a nyugdíjasoknak adott utalványok további lendületet adhatnak a forgalomnak.

A kiskereskedelmi forgalom 2023 novembere óta havonta átlagosan 3 százalékkal bővült – magyarázta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője a friss adatok kapcsán. Idén az illatszerek, az iparcikkek, a csomagküldő és internetes forgalom, valamint a gyógyszerek és gyógyászati eszközök mutattak átlag feletti növekedést. „A kiskereskedelem bővülése elsősorban a nettó reálbér növekedéséből táplálkozik, hiszen utóbbi az év első öt hónapjában 3,9 százalékkal nőtt. Ebből az is látszik, hogy a fogyasztási ráta nem emelkedik. Azaz a lakosság továbbra is relatív óvatosan költekezik” – mondta Németh. Szerinte a pozitív tendencia az év második felében is megmaradhat, a forgalomra pozitív hatással a kormányzati, lazító intézkedések, negatívval pedig a gazdasági élénkülés elmaradása és az ebből fakadó elbocsátások lehetnek.

Németh szerint az ipar gyenge teljesítményére számítani lehetett a korábbi GDP-adatok alapján. Néhány alágazat teljesítménye pozitívumot jelent, köztük a villamosberendezések gyártása is. Utóbbi azért fontos az elemző szerint, mert ide sorolhatóak a régóta küzködő akkumulátorgyárak is. A járműgyártás azonban ismételte nhanyatlott, ahogyan az év első hat hónapjából négy alkalommal.

“A nyár folyamán az ipar elérheti a mélypontját, ősszel már óvatos növekedés is elképzelhető, mégpedig azért, mert a belső fogyasztás tovább élénkülhet, miközben a német gazdaság is gyorsulhat. Ugyanakkor indokolt az óvatosság, mivel az ipar rendelésállománya májusban még 11 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az új megrendelések is csak egy szerény, 0,7 százalékos növekedést mutattak.” – fogalmazott a K&H-s elemző. Az év egészében 2 százalék körül lehet az ipar visszaesése, jövőre pedig pozitív is lehet az idei, alacsony bázisévnek és az élelmiszeripar teljesítményének, ha nem történik a ragadós száj-és körömfájás járvány miatt szükséges bezárásokhoz hasonló. Az is segíthet, ha az újonnan megvalósuló üzemekben noha a tervezettnél lassabban is, de beindul a termelés.

