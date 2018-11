Öt évvel ezelőtt már rengeteg rajongót szerzett a balettnek Szerhij Polunyin, amikor Hozier Take Me to Church című számára táncolt egy óriásit a David LaChapelle által jegyzett videoklipben.

A Movement című dallal a héten lepte meg a rajongóit Hozier, a klipben pedig megvan minden, amitől az előző dalt szeretni lehetett.